Polémica entre concejales y el intendente de Recreo por solicitud de un nuevo empréstito

El pedido al Concejo Deliberante de la aprobación de un nuevo empréstito para el municipio de Recreo por parte del intendente Roberto Herrera, generó una polémica que además incluyó a vecinos de diferentes distritos.

Ante la no inclusión del proyecto en labor parlamentaria, el jefe comunal convocó a una “pueblada” contra los concejales para que exijan el tratamiento de la iniciativa. La gente se reunió en la tarde noche del martes afuera del Concejo para junto al intendente reclamar por el proyecto pero los ediles se retiraron sin incluir el tema en la labor parlamentaria, generando fuertes críticas de Herrera quien los acusó de ir en contra del progreso del municipio y sus localidades.

En este punto, los concejales emitieron un comunicado informando que la iniciativa no fue incluida para su análisis debido a que no ingresó en tiempo y forma, como lo establece el reglamento interno. Explicaron que la iniciativa debería haber ingresado antes de las 13 del martes y por eso cuando se reunió Labor Parlamentaria a las 19, mientras Herrera esperaba junto a vecinos y militantes afuera del Concejo Deliberante, el tema no pudo ser tratado.

Pero más allá de la explicación de por qué formalmente no pudieron avanzar con la iniciativa, los concejales recordaron que el Ejecutivo aún no presentó la rendición de cuentas de anteriores empréstitos por una suma total de $ 12.325.913,64 .

Por ese motivo, indicaron que al ser el Concejo Deliberante un órgano de contralor de los fondos públicos del Ejecutivo Municipal, primero esperan recibir “la documentación respaldatoria de las deudas anteriores para, de esta forma, dar curso a estos nuevos empréstitos y poder así contribuir al progreso del departamento”.