Habrá título provincial en el festival “Puños Terribles”

Franco “Huracán” Navarro y Uriel Carrizo se medirán el próximo viernes 16 de agosto en el Club San Lorenzo de Alem, por el título Provincial de la categoría hasta 64 Kg. que se encuentra vacante.

La pelea de Carrizo y Navarro será de semifondo y a cuatro asaltos, de la velada “Puños Terribles”, donde el combate estelar lo protagonizarán los púgiles profesionales, el catamarqueño Gabriel “El Terrible” Corzo y el bonaerense Darío “Pato” Baigorría, a seis asaltos en la división Welter.

El festival lo organizará el promotor Daniel Corzo, en instalaciones del Club San Lorenzo de Alem a partir de las 22.30.

La velada contará con los siguientes combates: Exequiel “Chivudo” Leguizamón vs. Fernando Leiva Gaitán, José Salas vs. Alexis Molina, Kevin Apaza vs. Agustín “Pibe de Oro” Navarro, Nahuel “Picante” Vega vs. Alexis Apaza, Lucas “Bombardero” Cativa vs. rival a confirmar.

Además, se producirá la despedida como amateur del campeón Juvenil Nacional 2018 hasta 75 Kg., Pablo “Pacman” Corzo, y la reaparición del campeón Provincial hasta 60 Kg., y Nacional Juvenil 2018, Josué “Mojarrita” Agüero, quien viene de competir con la Selección Argentina por Europa.