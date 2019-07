Premios de la FIFA: Marcelo Gallardo fue elegido entre los mejores 10 técnicos del mundo

Nadie puede negar que Marcelo Gallardo no sea uno de los mejores técnicos del mundo. El entrenador de River no solo ganó 10 títulos con el club de sus amores, sino que generó en el Millonario una mística ganadora que no se veía desde los tiempos de Ramón Díaz, allá por mediados de los años noventa.

Por eso no llama la atención que el Muñeco sea uno de los 10 nominados por la FIFA para ganar el premio The Best a mejor entrenador. En esa terna también compite con otros dos argentinos: Ricardo Gareca y Mauricio Pochettino, que tuvieron grandes temporadas al frente de la Selección de Perú y del Tottenham, respectivamente.

Según informa el sitio web de la FIFA, Gallardo fue elegido por haber ganado la Copa Libertadores de 2018 -en la histórica final ante Boca- y la Recopa Sudamericana ante Atlético Paranaense. También destacan el tercer puesto de los de Nuñez en el Mundial de Clubes.

Es la primera vez que el DT está entre los 10 nominados para convertirse en el mejor del mundo. El próximo paso será quedar entre los 3 nominados para el 23 de septiembre y participar de la gala de los premios The Best y ver la posibilidad de ser elegido.

El nombre que sin dudas tiene todas las chances de quedarse con el galardón es Jurgen Klopp, entrenador del Liverpool, equipo que ganó la Champions League y que desde hace algunos años está entre los mejores de Europa.

Pochettino y Gareca, pese a sus logros, tienen menos chances de ser los elegidos. El primero llegó por primera vez a la final de la Champions League con el Tottenham, un equipo considerado menor en el fútbol inglés. El Tigre, por su parte, no solo logró en 2018 clasificar a Perú al Mundial, después de 36 años, sino que además lo convirtió en finalista de la Copa América, que perdió con Brasil.

El ganador de la terna será elegido no solo por los integrantes del mundo del fútbol, sino también por los hinchas que deben votar y elegir a los tres mejores. Aquel que vote en primera posición se llevará 5 puntos, mientras que el segundo sumará 3. El último tendrá solo 1 punto.

La FIFA informa que los votos de los aficionados se ponderarán con el mismo peso que los de los otros integrantes de la comunidad futbolística: periodistas, seleccionadores y capitanes de combinados nacionales.

Los tres finalistas de cada premio se anunciarán más adelante, y los nombres de todos los ganadores se harán públicos en la ceremonia de los The Best FIFA Football Awards, que se celebra el 23 de septiembre en Milán.