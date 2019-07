Jalil dijo que, a diferencia del FCyS, el Gobierno no gastará sus ahorros para ganar una elección

Como se reflejó en las páginas de la edición de ayer de este medio, referentes de la oposición y el oficialismo se cruzaron luego de que el diputado Luis Lobo Vergara cuestionara a la Provincia por incrementar su superávit y mantener fondos en plazos fijos, en lugar de utilizarlos en ayudar a los catamarqueños que se encuentran en una difícil situación por la falta de trabajo.

Sobre los dichos del diputado radical se expresó el precandidato a gobernador del Frente de Todos, Raúl Jalil, quien defendió que la Provincia haya logrado ahorrar fondos que le permitan solucionar inconvenientes que se puedan presentar ante la difícil situación económica que atraviesa el país.

El intendente capitalino se preguntó si los plazos fijos a los que se refiere la oposición son los que pertenecen a la Administración General De Asuntos Previsionales (A.G.A.P.). “¿Ellos quieren que gastemos la plata de los jubilados? Creo que hay que administrar y la responsabilidad que tuvo Lucía (Corpacci) y su equipo, del cual soy parte, de haber administrado bien los recursos del Estado. Eso es una ventaja enorme”, remarcó.

En diálogo con LA UNION, Jalil insistió en que no entiende el planteo realizado por Lobo Vergara porque “hay un fondo de la AGAP que es de los jubilados, no sé si se refiere a eso y quiere que gastemos los fondos que son de todos los empleados públicos del cual depende el 82% móvil”.

“Además, es bueno tener un mes de sueldo por las dudas venga alguna crisis de la que no estamos exentos y que todos lo ven. Ha bajado el 4 % del producto bruto y sería una locura salir a gastar” opinó. En este punto, comparó la actual gestión con la del FCyS y dijo que la Provincia no gastará ese dinero “como hizo el Gobierno anterior que pensó: ‘Tenemos elecciones y demos becas’. Nosotros somos responsables. Lucía y su equipo pensamos distinto, pensamos en largo plazo y no en una elección”.

“Ellos están pensado como si fuera una elección y dicen: ‘Demos becas, demos planes, gastemos la plata’. Y eso es una irresponsabilidad”, sentenció.

A su vez, Jalil puso como ejemplo que gracias a la buena administración de los recursos por parte del Gobinero “se están por empezar 350 viviendas con fondos provinciales” y volvió a recordar cómo en la gestión del FCyS se dilapidaron los recursos y no se sumó la infraestructura necesaria para que la provincia progrese. “En la anterior gestión, hubo más o menos 20.000 millones de pesos en regalías mineras y en utilidades de YMAD y la dejamos pasar porque no transformamos la economía de Catamarca y por eso estamos discutiendo y tenemos problemas con el tema minero, porque la gente vio poco cambio”, cuestionó.

“Estoy convencido que las regalías mineras y las utilidades de YMAD no pueden ir a becas porque es darle miseria a los pobres, yo estoy convencido de eso”, agregó.

Mera se sumó a la campaña

Por último, Jalil celebró que el senador nacional, Dalmacio Mera, se haya sumado a la campaña del Frente de Todos, luego de alejamiento que había tenido con el oficialismo. “Está recorriendo la provincia con nosotros, es parte del equipo. Para nosotros es importante que cada día se sume más gente en esta campaña política”, indicó.