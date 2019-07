Cabur desconoce el conflicto con el SOEM por el cobro del “plus médico”

Cabur desconoció la responsabilidad por las medidas de fuerza que lleva adelante el SOEM por el plus médico.

En este sentido, Julio Cabur, director de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), comentó que “este es un problema de los municipales, no nuestro. Nosotros lo que cumplimos es en informarles a ellos las acciones que llevamos a cabo. La obra social está trabajando de acuerdo a lo que nos permite la ley, validando lo que nosotros hacemos. El problema de las medidas de fuerza del SOEM lo tiene que resolver con las autoridades municipales”.

A su vez, el funcionario expresó que, en relación a las denuncias por el cobro indebido, se están realizando las actuaciones correspondientes. “Hemos recibido dos actuaciones que desestiman las denuncias del Círculo Médico y nosotros estamos buscando los antecedentes de los mismos para evaluar las sanciones correspondientes, si existen los antecedentes de cobro de plus de acuerdo a las auditorías que hicimos nosotros”.

“Evidentemente, hay sectores que quieren usar a OSEP como botín político. Indudablemente, ningún estamento público de la provincia tiene 1.500 personas diarias de las cuales pueden solucionar sus problemas. Es por eso que quieren aparecer como salvadores cuando en 6 años que llevo de gestión, nunca los he visto trabajar al respecto. Yo vengo trabajando con todas las comisiones… legislativas, gremiales… ayer estuve con el SOEM… y a todos les he informado lo que es vox populi y lo pueden ver en las páginas de OSEP”, expreso Cabur.

Por otro lado, el titular de la obra social se refirió a las distintas alternativas relacionadas con la problemática del cobro de plus, “la idea del Gobierno y de esta administración es no cortar relaciones con las organizaciones como los colegios profesionales.

Sabemos que administraciones y obras sociales como en Córdoba y otras en el país rompieron relaciones con los Círculos por el cobro de plus. Acá mismo, en Catamarca, OSDE, PAMI trabajan directamente con médicos que contratan y no a través de la corporación bajo sus condiciones. Es una alternativa, no la única”.

En relación a las posibilidades de que SOEM inicie acciones legales por fraude en contra de la obra social, el Círculo Médico y los sanatorios, Cabur dijo que “están en todo el derecho que le asiste la ley, a él (por Walter Arévalo) y a cualquier afiliado”, y aclaró “nosotros tenemos la tranquilidad de realizar todo lo que dice la ley, por lo cual cuando vengan a investigar están todos los papeles en regla”.