Panamericanos: Argentina busca sumar medallas en gimnasia artística, handball y beach vóley

La delegación Argentina quiere seguir haciendo historia este martes en los Juegos Panamericanos de Lima que culminará cerca de las 23 horas. Ya se sumaron tres medallas más gracias al Canotaje.

Hay posibilidad concreta de sumar más preseas en gimnasia artística, vóley playa y esquí acuático. La jornada además será apasionante también por los partidos de tenis, béisbol, sóftbol y surf, entre otros deportes.

Hasta el momento la delegación nacional suma 18 medallas: ocho de oro, cuatro de plata y seis de bronce. De esta manera, se ubica en la cuarta posición de la tabla general por debajo de Estados Unidos, México y Brasil.

Cronograma del martes

Béisbol

17:05 masculino, ronda preliminar Argentina-Colombia

Boxeo

15:00 Ramón Quiroga (ARG) vs. Rodrigo Marte de la Rosa (DOM) semifinal Mosca, masculino

Horario a Confirmar: Leonela Sánchez (ARG) vs. Yeni Arias Castañeda (COL) semifinal de peso Gallo femenino

Horario a Confirmar: semifinales peso Ligero Dayana Sánchez (ARG) vs. Esmeralda Falcón Reyes (MEX)

Esquí Acuático

18:00 Ulf Ditsh compite por medalla

Gimnasia artística

15:30 salto, Martina Dominici (posibilidad de medalla)

17:00 barras asimétricas, Martina Dominici y Abigail Magustrati (posibilidad de medalla)

Hockey

18:00 Argentina-Canadá, femenino preliminares

Levantamiento de pesas

14:00 87 kilos Carla Santillán (posibilidad de medalla)

Softbol

20:00 Argentina-Perú, ronda preliminar

Squash

Masculino: Argentina 2-0 Bermuda (8vos de final)

13hs: Argentina-Colombia (4tos de final – femenino)

19hs: Argentina-México (4tos de final – masculino)

Surf

15:10 Santiago Muñiz (ARG) Israeil Barona (ECU), modalidad Open, repechaje 1.

17:40 Mariano De Cabo (ARG) vs. Giorgio Gómez (COL), modalidad SUP principal 1.

18:45 Lucía Cosoleto (ARG) vs. Isabella Gómez (COL), modalidad SUP principal 1.

Tenis

No antes de las 13:00 Guido Andreozzi (ARG) vs. Baker Newman (BAH), segunda ronda del individual masculino.

No antes de las 19:00 Catalina Pella y Nadia Podoroska (ARG) vs. Melissa Morales y Andrea Weedon (GUA), primera ronda del dobles femenino

No antes de las 21:00 Facundo Bagnis y Guido Andreozzi (ARG) vs. Baker Nwman y Justin Roberts (BAH), segunda ronda del dobles masculino.

No antes de las 21:00 Francisco Cerundolo y Victoria Bosio (ARG) vs. Sergio Galdos y Anastasia Iamachkine (PER), primera ronda de dobles mixtos.

Vóley playa

13:40 Argentina-Canadá masculino (por la medalla de bronce)

15:30 Argentina-Estados Unidos femenina (por la medalla de oro)

Handball

22.30 "La Garra" juega la final por la medalla de oro