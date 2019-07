Denunciaron al director de la OSEP por acoso laboral

Luz Roldán, secretaria general del gremio que nuclea a los empleados de OSEP, confirmó que este martes realizaron una denuncia en la Dirección de Inspección Laboral (DIL) contra el titular de la Obra Social de los Empleados Públicos, Julio Cabur por acoso laboral.

“Uno de nuestros compañeros trabajadores está sufriendo acoso laboral de parte del director de la obra social”, comentó Roldán, quien dijo que el damnificado es una persona de 58 años, que hace más de 30 presta servicios en la OSEP.

“El sufre un problema de salud por el cual está justificado en tiempo y forma en Reconocimientos Médicos, pero el Sr. Director duda de esto y llamó una junta interdisciplinaria en la cual se citó al compañero en el mes de abril. Esta junta médica, de una sola persona, decide quién puede volver a trabajar”, explicó.

La secretaria general del gremio explicó que debido a la enfermedad que padece, el trabajador se encuentra medicado y no puede salir de su casa, por lo que el gremio decidió presentarse en una reunión que tenía pactada hoy con Cabur, pero que los quiso recibir, “por lo que no quedó más que hacer la denuncia”. Además, dijo que el empelado fue revisado por un médico que no es psiquiatra, por lo que “no puede tomar este tipo de decisiones”, que lo único que hacen es “avasallar el derecho de nuestros compañeros”.

Y agregó: “No es parte de la Administración Pública provincial ni de reconocimientos médicos, es una junta privada por lo que se sigue pagando a alguien de forma privada para perjudicar a nuestros compañeros trabajadores”.

“No podemos poner en juego la vida de un compañero por las ocurrencias y caprichos de nuestro director”, finalizó.