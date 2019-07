Trabajadores precarizados se encadenaron en la Municipalidad

Desde horas tempranas de este martes, dos trabajadores precarizados se encuentran apostados en el Palacio Municipal, reclamando estabilidad laboral y el pase a planta permanente.

Se trata de Daniel y Laura, dos jóvenes que prestan servicios en el área de Higiene Urbana de la Municipalidad de la Capital.

“Hace once años que estoy como becado siguen siempre con promesas de que me van a mejorar. Pido estabilidad laboral, estar en blanco, tener obra social. La boleta de la luz viene 1.500 o 2.000 pesos por mes y uno no le alcanza para costear”, comentó el Daniel en declaraciones radiales.