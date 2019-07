Cruce entre el oficialismo y la oposición por el superávit del Estado provincial

Más allá de las diversas críticas que la oposición realiza al oficialismo, la salud de las finanzas provinciales fue un punto que siempre destacaron como positivo de la gestión de la gobernadora Lucía Corpacci. Sin embargo, desde un tiempo a esta parte, referentes opositores empezaron a cuestionar que la Provincia acumule “demasiado” superávit y que, en lugar de invertirlo en acciones que beneficien a la ciudadanía, busque incrementarlo colocando los fondos en plazo fijo.

En este sentido, se expresó el diputado y precandidato a la reelección de Juntos por el Cambio, Luis Lobo Vergara, quien cuestionó que la Provincia cuente “con 7.700 millones de pesos en el banco, con intereses que superan los 350 millones por mes y, al mismo tiempo, imponen el cargo fijo de la tarifa eléctrica más alto del país a miles de catamarqueños que en zonas del interior viven con temperaturas extremas e imposibilitados de prender una estufa ante el temor de no poder pagar el servicio, resulta inentendible”

“Felicitaciones, son los campeones del plazo fijo. Pero muchos catamarqueños tienen frío, entre muchas otras necesidades, como trabajo y necesitan de un Estado presente y cercano”, criticó.

A su vez, el legislador se refirió al argumento utilizado por el oficialismo para colocar plazos fijos que permitan tener un resguardo ante cualquier crisis que afronte la provincia. “La justificación de que una gestión es previsible debe sobreponerse a la atención inmediata de otras necesidades, como las que se viven en época invernal, es una burla a los comprovincianos que más ayuda necesitan. Una gestión eficiente debería incluir ambas cuestiones y no elegir entre beneficios financieros o ayuda social”.

Respuesta

Al cruce del legislador radical salió el diputado oficialista, Daniel Lavatelli, quien sostuvo que “a Lobo Vergara y Juntos por el Cambio les falta vergüenza”. “Nos vienen hablar de administración de recursos los que se llevaron toda durante los 20 años que estuvieron en el Gobierno. Son los mismos que permitieron el saqueo y el vaciamiento de las empresas de los catamarqueños como fueron Aguas del Valle y Edecat”.

Para Lavatelli, Lobo Vergara y el FCyS-Cambiemos “son los grandes administradores de recursos o pícaros de guantes blanco que gastaron millones de pesos en un estadio que se cae a pedazos”.

“La próxima temporada de la serie de Casa de Papel debe ser el saqueo del banco de Catamarca. Que no es ficción es realidad, de cómo un Gobierno puede fundir un banco haciendo desaparecer la plata” ironizó el diputado.

Por otro lado, Lavatelli dijo que “aplaude” el superávit porque es un fondo que permite tener la solvencia ante cualquier crisis económica y poder afrontar gastos y hacer frente al pago de los sueldos de los empleados públicos “y no como en la época del Frente Cívico que tuvieron que pagar en dos cuotas el sueldo de los trabajadores y, además, emitieron bonos que no tenían casi valor, de esto recuerda bien Lobo Vergara, ya que gobernaba su amigo y socio Oscar Castillo. Preferimos aplaudir el superávit y la administración ordenada de Lucía Corpacci y no el vaciamiento de las empresas” señaló.