El SOEM ratificó la intención de denunciar penalmente por fraude por el “plus médico”

Hoy finaliza el plazo de 15 días de la convocatoria a conciliación obligatoria determinada por la Dirección de Inspección Laboral, ante el reclamo por el cobro del “plus médico”, que venía desarrollando el SOEM.

Si bien existe la opción de extender el plazo 5 días más, desde el SOEM expresaron que sería innecesario, ya que no hubo ningún tipo de diálogo en ese tiempo.

A su vez, Walter Arévalo, titular del gremio, dijo que “ningún representante de la provincia, ni de los médicos, ni de la obra social OSEP buscaron un acercamiento con la intención de solucionar el conflicto que está afectando al bolsillo de los que menos tienen. Nosotros seguimos firmes con nuestra postura. Lamentablemente, esto está en un cuadro que es una lucha entre trabajadores, porque los políticos y los funcionarios miran para otro lado, no les importa lo que les pasa a los jubilados que cobran la mínima, ni los trabajadores estatales que están por debajo de la línea de pobreza y no queda otra que seguir luchando”.

En relación a las medidas a seguir, Arévalo ratificó que continúan analizando la denuncia penal que realizarán en contra de la obra social, el Círculo Médico y los sanatorios privados. Y comentó que “nosotros ya presentamos un recurso de amparo en la corte, que todavía sigue sin avanzar, es por ello que seguimos con la idea de presentar la denuncia penal por fraude ante estos organismos que están atentando en contra de los trabajadores. Nos tienen de rehén, porque los afiliados no tenemos nada que ver con el convenio marco que firmaron las instituciones”.

El sindicalista aclaró que la denuncia está en estudio por los abogados que patrocinan al gremio del SOEM y que no es posible que insistan con que los afiliados son quienes denuncien esta conducta, del cobro de plus. “Lo mejor es que un fiscal investigue el cobro que es reconocido incluso por el Círculo Médico, quien reconoce que es una práctica que la hacen todos los médicos por el mínimo ético que exigen. Incluso ya dejó de existir el listado de los médicos que no cobran plus”.

“Todo esto es parte de la indiferencia política a la que estamos sometidos, la falta de autoridad moral que existe y es por eso que la clase política se queda callada la boca. Es por eso que los trabajadores seguiremos peleando, es por eso que los trabajadores municipales no respondemos a ningún interés más que el beneficio para los trabajadores”, explicó.