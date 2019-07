Sin boleto estudiantil gratuito, se espera que hoy se active el beneficio en la SUBE

En la jornada de ayer, muchos estudiantes se perdieron de volver a clases por un inconveniente en la carga del beneficio de boleto estudiantil gratuito que rige en Catamarca.

En muchos de los casos, al no estar advertidos de que esto podía pasar, los padres enviaron a sus niños a la escuela y no pudieron viajar porque no estaba el beneficio. Ya a primeras horas de la mañana, trascendió que se activaría en horas del mediodía, en el horario en que salen los niños del turno mañana, pero esto no pasó.

Lo perjudicial de la medida afectó en algunos establecimientos la concurrencia del 10 % del alumnado aproximadamente. Muchos de estos estudiantes salieron temprano en la mañana, pero los choferes no los dejaron viajar por no contar con saldo, teniendo que volverse a sus hogares. Algunos padres se mostraron molestos porque sus hijos de Nivel Primario están experimentando viajar solos y esto solo generó intranquilidad.

A su vez, muchas familias se mostraron preocupadas porque a esta altura del mes no tenían un presupuesto asignado para esta situación y si la medida, de falta de acreditación el boleto gratuito continúa, no podrán mandar a sus hijos a clases.

Desde la Dirección de Transporte, dependiente del Ministerio de Servicios Públicos de la provincia, informaron en la jornada de ayer, que se estaba trabajando para solucionar los inconvenientes que han tenido durante el transcurso de la mañana los usuarios del Boleto Estudiantil Gratuito (BEG).

Al conocerse la problemática que tuvieron los pasajeros, automáticamente se puso en marcha el operativo para articular con Nación Servicios, que tiene a su cargo la implementación del sistema SUBE, para solucionar los problemas que se subsanarían una vez terminada la jornada de ayer y que cada coche vuelva a su base y pueda actualizar el sistema.

Más allá que el BEG es un atributo de carácter provincial, es la empresa Nación Servicios la responsable de modular los sistemas que informarán luego a la Provincia los resultados de cada pasaje sin cargo que, posteriormente, se transformarán en el subsidio a cada empresa local.