Marcelo Tinelli anunció quién reemplazará a Julián Serrano en el Súper Bailando

Después de que Julián Serrano confirmara públicamente su renuncia al Súper Bailando, Marcelo Tinelli anunció en su cuenta de Twitter quién será su reemplazante y nueva pareja de baile de Sofi Morandi: Nicolás Merlín, su talentoso coach.

“Ante la renuncia de Julián Serrano, su reemplazante, para acompañar a la campeona Sofi Morandi, será el coach de ellos, Nico Merlín”, escribió el conductor de ShowMatch.

Feliz con la noticia, Merlín también recurrió a su red social para expresarse al respecto: “Bueno, ahora sí, ya charlado y charlado, voy a bailar con Sofi. La verdad es un montón. Jamás en la vida imaginé esto. Pasó de todo en esta semana y lo mejor es haber tenido un lindo cierre con Juli. Ahora esto es una sorpresa total y un cambio para mí. Debo activar cuerpo y mente. Ponerme a bailar, entrenar, comer y dormir bien. Todas cosas que no suceden hace mucho. No me imagino en este lugar, pero hay que hacerse cargo”, escribió en una historia de Instagram. Y agregó: “Gracias, Marcelo Tinelli, por la oportunidad. Y a la producción por el buen trato de siempre”.