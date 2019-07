Cristina Kirchner: “Sorry, hoy con la comida estamos igual que Venezuela”

La expresidenta Cristina Kirchner presentó este sábado su libro Sinceramente en San Martín, Mendoza, y aprovechó la ocasión para agitar la campaña electoral de cara a las PASO. La precandidata a vicepresidenta del Frente de Todos se despachó con sus habituales críticas a la gestión económica de Mauricio Macri.

“¿Se acuerdan que decían que si nosotros seguíamos nos íbamos a parecer a Venezuela? Bueno, sorry, pero hoy con la comida estamos igual que Venezuela”, disparó la senadora nacional. Y chicaneó: “A Precios Cuidados le pusieron Precios Esenciales porque ahora son invisibles a los ojos”.

Sobre el presidente y sus funcionarios, Cristina manifestó: “Estos son capitalistas para ellos, después quieren que todos los demás seamos proletarios. Pero a nosotros nos encanta ser propietario, tener movilidad social ascendente. Queremos una Argentina donde si naciste en un hogar pobre puedas, con tu esfuerzo, tener prosperidad, no es mucho lo que pedimos”.

“Somos un país y son políticas nacionales y terminan impactando y eso es maltrato. Que la gente no pueda comer en Argentina es maltrato. No estamos en África o un país en el desierto. Si producimos alimentos para 400 millones de personas no podemos tener gente con problemas de hambre”, agregó.

A dos semanas de las PASO, la precandidata a vicepresidenta afirmó que tiene “mucha esperanza” en que el Frente de Todos gane las elecciones: “Sinceramente no creo que las sociedades se suiciden. No puedo pensar que la gente pueda siquiera imaginar cuatro años más con estas políticas”.

Y cerró: “Cuatro años más yendo a supermercados con estos precios, cargando la nafta que aumenta siempre, pasando por peajes en dólares…”.