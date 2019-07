La foto sexy de Eva de Dominici que incendió Instagram

Eva De Dominici publicó en su Instagram la tapa de una revista estadounidense, donde se la ve apenas con un piloto y una postura muy sexy.

Eva se encuentra en la dulce esperada y viviendo en Estados Unidos con su pareja, el músico Eduardo Cruz, el hermano de Penélope Cruz.

Semanas atrás, Eva había escrito un profundo mensaje en Instagram: "De vez en cuando la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel y faltan palabras... Así me despido de Barcelona. Habiendo cumplido otro sueño, jugando como un niño me puse en la piel de una cantante e interpreté hits románticos de los 80', esos que siempre disfruté cantar. No veo la hora que puedan ver la serie, pero aún no puedo mostrarles ningún avance. Estoy muy emocionada".