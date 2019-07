Dólar: los tres escenarios que maneja el mercado para fin de año

En los últimos meses, el tipo de cambio real mostró una cara inversa y contraria al brusco salto que registró durante el 2018. Luego de algunos meses de estabilización, recientemente registró una leve caída la cual culminó días atrás con el comienzo de una nueva depreciación. No faltaron los economistas, analistas y empresarios que alertados por la situación comenzaron a vislumbrar un posible atraso cambiario.

Entre septiembre del año pasado y julio actual el grueso del movimiento de las divisas registró en el tipo de cambio real una baja cercana al 20%.Pese a ello el tipo de cambio aún se encuentra un 5% por debajo del promedio de los últimos 40 años. En ese marco la estabilidad y posterior baja de la divisa permitió que la inflación iniciara una tendencia a la baja (dentro de un nivel aún elevado).

Un informe realizado por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) perteneciente a la Fundación Mediterránea analizó la situación actual de la divisa que arrojó queArgentina aún no se encuentra en situación de atraso cambiario y desarrollaron tres escenarios posibles para el dólar hacia fin de año.

“Una forma muy simple de medir si el TCR está atrasado es analizar si los precios en la economía argentina pasaron a estar muy caros en relación a otros países”, explicó el economista Gustavo Reyes. Para ello destaca que es fundamental comparar entre bienes o servicios exactamente iguales, tanto en calidad como en el lugar de consumo.

El ejemplo clásico que toma Reyes es el llamado índice Big Mac- medido desde hace años por el periódico británico The Economist- ya que se trata de un producto exactamente igual en todas partes del mundo. “En Argentina, primero por una regulación (hoy inexistente) en los precios de este sándwich específico y luego por políticas comerciales derivadas de aquella regulación, el precio de este sándwich no puede utilizarse para dicha comparación. En su lugar se utiliza el precio de otro sándwich de McDonald´s: el “1/4 de Libra con Queso” que, si bien no es igual al “Big Mac”, su precio en la gran mayoría de los países (salvo Argentina) es exactamente igual”, explica Reyes.

Por otro lado, un segundo escenario tiene que ver con las operaciones a futuro del Rofex donde el precio nominal del dólar para fin de año alcanzaría los $/u$s 53 y el tipo de cambio real sería de $/u$s 47.5 por lo cual “iría levemente por encima de la inflación permitiendo una mejora del TCR respecto de la actual situación”.

Un tercer panorama alternativo “es que el valor nominal del tipo de cambio siga el ritmo de la inflación prevista para el segundo semestre. En este caso el precio del dólar estaría levemente por debajo de los $ 50/u$s hacia fin de año”.

La intervención del BCRA con ventas en futuros y suba de tasas de encaje logró la estabilidad en el precio de la divisa a poco más de dos semanas para las PASO que se llevarán a cabo el 11 de agosto. Este contexto de congelamiento virtual del dólar permitió al Gobierno recuperar aire para llegar con algo de resto al final de la primera etapa electoralista del año. Sin embargo, el panorama posterior a las PASO y aún más luego de octubre resulta por el momento indescifrable.