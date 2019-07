Ricky Martin celebró la renuncia de Rosselló: “Lo hicimos sin armas, como Gandhi”

Finalmente, después de varias protestas, Ricardo Roselló, gobernador de Puerto Rico renunció a su cargo. Ricky Martin, Residente, Bad Bunny y Daddy Yankee fueron algunos de los artistas que encabezaron las marchas por el centro de San Juan.

"Puerto Rico lo hicimos. Y lo hicimos en paz. Sin armas, como Gandhi. Exigimos respeto y fuimos escuchados. Respeto por nuestros hijos, respeto por nuestras mujeres, respeto por la comunidad LGBT, respeto por nuestros muertos. Esto nunca volverá a suceder. No dejaremos que nadie vuelva a caminar sobre nosotros. Estaremos atentos, vigilantes. Hay mucho que hacer ahora. Es que ahora tenemos que trabajar más que nunca. Tuvimos éxito hoy porque estábamos unidos", contó Ricky Martin, cargado de emoción, en un video que compartió en sus redes sociales.

"Durante muchas décadas Puerto Rico estuvo dividido. Ya no. Espero que nuestra nueva generación avance. Y ahora, pasamos la página. Veo un futuro muy brillante. Ahora me siento muy tranquilo mientras celebro. Fue una montaña rusa de emociones. De la ira a la alegría. Lloré como un loco. Ahora podemos lograr lo que queramos. Somos un ejemplo. No más corrupción, no más basura. Rescatamos nuestra isla", agregó en una parte del mensaje.

"Ahora, a salir a la calle. A celebrar. Quiero agradecer a los miembros de la prensa por mantenernos informados. Gracias. Debido a su excelente trabajo, todo el mundo escuchó. Estoy seguro que algunos líderes del mundo no podrán dormir esta noche. Estoy seguro de que algunos están nerviosos. Hemos escrito una página poderosa en la historia. Puerto Rico, estamos bien. Te amo", concluyó Ricky Martin.

El gobernador Ricardo Rosello renunció en medio de una crisis política desatada por la filtración de un chat con mensajes machistas y homofóbicos. "Hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto a las 5 de la tarde", dijo el gobernador en un video difundido por su gobierno.

Inmediatamente se escuchó la alegría y los "olé olé olé" de cientos de puertorriqueños que desde la tarde protestaban a las puertas de La Fortaleza, la casa de gobierno, y que se quedaron bailando en el casco viejo de San Juan durante horas.

"Fue un mensaje de unidad y de lucha", dijo el cantante de música urbana Residente que junto a Ricky Martin y Bad Bunny encabezaron varias de las manifestaciones de repudio. "Hoy descubrimos que lo que nos une es el corazón".

Tras la dimisión de Roselló, el exintegrante de Calle 13 mantuvo la convocatoria a marchar nuevamente el jueves por la mañana, junto a los reggaetoneros Nicky Jam, Wisin y Bad Bunny.

