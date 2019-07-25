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Anuncian un corte de energía para este viernes

La interrupción en la prestación del servicio eléctrico se prevé a partir de las 8.

La empresa Energía de Catamarca SAPEM informó de un nuevo corte de energía eléctrica programado para este viernes 26 de julio.

A continuación, el comunicado de la empresa:

HORARIO: ENTRE 08:00 Y 08:30 HORAS

SOLICITADO POR: EC SAPEM

DISTRIBUIDOR/S: SUMALAO 13,2 kV

ALIMENTACION: E.T. CATAMARCA

MOTIVO CONEXIÓN NEXO DE LMT 13,2kV PARA NUEVA SETA Bº SANTA LUCIA.

ZONA EN MT: DESDE E.T. CATAMARCA HASTA BARRIO VIUDA DE VARELA Y HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA PUENTE DE SUMALAO.

USUARIOS SINGULARES Y RESIDENCIALES:

AGUA DE CATAMARCA: POZO N°: 27, POZO N°: 39

ESTACION DE SERVICIO CURVA DE LA CHACARITA, ESTACION DE SERVICIO AV. ACOSTA VILLAFAÑEZ ESQ. AV. EULALIA ARES DE VILDOZA, ESCUELA CHACARITA, DISTRIBUIDORA EMILIO LUQUE, CANCHAS F5.

USUARIOS RESIDENCIALES:

LOCALES COMERCIALES, POSTAS SANITARIAS, DESTACAMENTOS POLICIALES, ANTENAS TELEFÓNICAS, CAJEROS AUTOMATICOS, ESCUELAS Y USUARIOS RESIDENCIALES UBICADOS EN B° AUTONOMIA, B° LA CHACARITA, B° 240 VIVIENDAS, B° VIUDA DE VARELA, B° MARTIN DE GÜEMES, Bº SANTA LUCIA, ETC..

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