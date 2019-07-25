Anuncian un corte de energía para este viernes

La empresa Energía de Catamarca SAPEM informó de un nuevo corte de energía eléctrica programado para este viernes 26 de julio.
A continuación, el comunicado de la empresa:
HORARIO: ENTRE 08:00 Y 08:30 HORAS
SOLICITADO POR: EC SAPEM
DISTRIBUIDOR/S: SUMALAO 13,2 kV
ALIMENTACION: E.T. CATAMARCA
MOTIVO CONEXIÓN NEXO DE LMT 13,2kV PARA NUEVA SETA Bº SANTA LUCIA.
ZONA EN MT: DESDE E.T. CATAMARCA HASTA BARRIO VIUDA DE VARELA Y HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA PUENTE DE SUMALAO.
USUARIOS SINGULARES Y RESIDENCIALES:
AGUA DE CATAMARCA: POZO N°: 27, POZO N°: 39
ESTACION DE SERVICIO CURVA DE LA CHACARITA, ESTACION DE SERVICIO AV. ACOSTA VILLAFAÑEZ ESQ. AV. EULALIA ARES DE VILDOZA, ESCUELA CHACARITA, DISTRIBUIDORA EMILIO LUQUE, CANCHAS F5.
USUARIOS RESIDENCIALES:
LOCALES COMERCIALES, POSTAS SANITARIAS, DESTACAMENTOS POLICIALES, ANTENAS TELEFÓNICAS, CAJEROS AUTOMATICOS, ESCUELAS Y USUARIOS RESIDENCIALES UBICADOS EN B° AUTONOMIA, B° LA CHACARITA, B° 240 VIVIENDAS, B° VIUDA DE VARELA, B° MARTIN DE GÜEMES, Bº SANTA LUCIA, ETC..