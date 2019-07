Violencia contra la mujer: denunció a su ex pareja por abuso sexual y físico

Las denuncias por violencia de género no cesan de reportarse en las unidades judiciales de Capital y Valle Viejo. Solo entre la noche del martes y la mañana de ayer se recibieron doce denuncias de esta naturaleza. En solo uno de los casos la policía arrestó al violento.

Uno de los episodios más graves que se denunciaron ocurrió el martes a la noche en la zona sudoeste de la ciudad. La víctima, una mujer de 41 años quien vivió con el acusado durante once años y tienen ambos un niño de 9.

En la denuncia, la mujer a quien sólo se identificará con sus iniciales, J.F.V. contó que, cansada de los malos tratos físicos y psicológicos que sufría a manos de su pareja, V.E.A., decidió el lunes a la noche terminar con la relación, marchándose el hombre del domicilio que compartían. Sin embargo, el martes cerca de las 22.00 volvió a la casa, entró sin su autorización y fue al dormitorio donde ella se encontraba. Allí le recriminó varias cosas iniciándose una discusión. En un momento determinado, el sujeto la agredió físicamente para luego abusar sexualmente de ella.

Al marcharse el violento, la víctima llamo a la policía y luego denunció lo vivido en la unidad judicial Nº 6. Además de relatar el hecho, la denunciante recordó que no era la primera vez que era víctima de golpes y abuso sexual por parte de su ahora ex pareja, pero que antes no se había animado a denunciarlo.

Tras la denuncia, informado el fiscal en feria, dispuso una serie de medidas en relación al resguardo de la víctima y la exclusión del hogar del acusado sobre quien libró también una orden de detención.

Más violencia

En el mismo precinto judicial, una hora después del hecho antes relatado, otra mujer se presentó ante los sumariantes y denunció haber sido agredida y amenazada por su ex pareja.

Todo sucedió en un domicilio de calle Marcos Avellaneda. Hasta el lugar llegó el denunciado, quien ingresó a la propiedad sin permiso y luego de recriminarle a la víctima el haber iniciado una nueva relación, la golpeó.

Cuando la mujer era agredida por su ex pareja, llegó su padre a la vivienda, quien alertado por los gritos fue al dormitorio de su hija y enfrentó al violento. El sujeto intentó golpearlo pero la joven se interpuso recibiendo un fuerte golpe de puño en el rostro que le hizo perder el equilibrio y caer al suelo.

El violento se marchó de la vivienda, señaló la denunciante a la policía cuando escuchó la sirena de la patrulla que se acercaba. Finalmente la víctima luego de realizar la denuncia fue examinada por un médico quien constató sus lesiones.

Más denuncias

En tanto que en las unidades judiciales 4, 9 y 10 de Valle Viejo recibieron en total ocho denuncias.

El denominador común fue que se trató de las ex parejas de las víctimas.

Una de las presentaciones judiciales da cuenta que un hombre que es padre de cuatro hijos menores de edad y que se encuentra separado de su ex pareja pero conviven por los niños, según refirió en la denuncia la mujer, bajo el mismo techo, ya fue detenido por la policía. Llegó a la vivienda de su familia

en el mediodía de ayer aparentemente “empastillado” y comenzó a gritar amenazando a la mujer para que le diera de comer. Ante el temor de que el sujeto se pusiera violento, la mujer tomó a sus niños y los llevo a la cocina desde donde llamo a la policía quienes lo arrestaron.

144

Si sos víctima de violencia o conoces a alguien que lo sea comunícate gratuitamente a la línea 144 desde cualquier punto del país, a cualquiera hora y todos los días.