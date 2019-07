Precandidato propone reformar la legislación del Poder Judicial y combatir el narcotráfico

El precandidato a diputado provincial en primer término por el GEM (Gente en Movimiento) Federico Pais Bosch, en diálogo con LA UNION habló sobre las propuestas de campaña que lleva adelante el Frente que conformó alianza con el espacio Movilización que lidera Simón Hernández.

Pais Bosch habló sobre la necesidad de realizar reformas a la actual legislación del Poder Judicial de Catamarca que respondan directamente en beneficio de la comunidad.

“Se hace necesario avanzar y trabajar en un proyecto de modificación del Código Procesal Civil y Comercial para oralizar los procesos de conocimiento: incumplimientos contractuales, desalojos; daños y perjuicios. De esta forma se daría mayor agilidad a los procesos y evitaríamos la congestión de causas en los juzgados”, manifestó.

Además, el precandidato mencionó que entre las propuestas legislativas, además de la necesidad imperiosa de actualizar la legislación del Poder Judicial, avanzará en proyectos vinculados a la generación de empleo genuino, instalación de nuevas industrias pequeñas y medianas e impulsará la creación de un Centro Provincial de Tratamiento de Personas con Adicciones.

Centro de tratamiento para las adicciones

El precandidato señaló la importancia de que Catamarca tenga un Centro de Tratamiento para las adicciones. Si bien destacó el trabajo que viene realizando el Ex Humaraya insistió en la creación de una institución que ofrezca un tratamiento obligatorio a fin de acercar soluciones de fondo a este flagelo.

“Nuestro problema social no solo tiene que ver con la necesidades económicas que vive Argentina, sino también con el problema de la drogadicción. Crear un Centro de Tratamiento para Personas con adicciones, provincial y obligatorio permitirá resolver uno de los grandes problemas que tiene la Justicia Federal y Provincial. Sobre todo la Federal que tiene competencia en la materia, que tiene que enviar a los detenidos por droga, imputados o condenados por narcotráfico, a un centro en La Rioja. Esto genera en las familias un perjuicio, ya que al recibir tratamiento en otra provincia lo separa del grupo familiar”, opinó.

El avance de la narcodelincuencia

Al ser consultado sobre el trabajo que se realiza en Catamarca para combatir el narcotráfico, Pais Bosch dijo que dar batalla es un trabajo arduo y consideró que el Juzgado Federal está haciendo un gran trabajo. Pero cuestionó la falta de control puertas adentro de la fuerza de Seguridad de la provincia sobre ciertos sectores que no estarían realizando adecuadamente su trabajo.

“El narcotráfico crece día a día, y la llegada a los distintos sectores es total. Creo que avanzó mucho más rápido que las políticas estatales y de seguridad. Sé que el Juzgado Federal se está haciendo un gran trabajo para perseguir este tipo ilícitos y en el ámbito provincial no estaría ocurriendo lo mismo con ciertos sectores que no realizan su trabajo. Este trabajo exige de un plus de acción y de recursos del Estado para poder combatirlo, de lo contrario va a seguir ganando la narcodelincuencia”, declaró.

La salida es generar empleo genuino

Por otra parte, Pais Bosch comentó que los precandidatos del GEM se reunieron con la UIA (Unión Industrial de Catamarca) donde se analizó la situación de crisis que afecta al sector. “Con Simón Hernández, Gilberto Filippin, Luis Andraca y la UIA se habló sobre las medidas necesarias para evitar el cierre de pequeñas y medianas empresas, y lograr la reincorporación del sector privado. Creo que la mejor salida para Catamarca es generar empleo genuino. Ampliar las cajas de crédito provincial y municipal consideramos que es una alternativa viable y beneficiosa”, expresó.

El paso por LA UNION

Al finalizar la entrevista, el precandidato recordó con nostalgia el paso de su abuelo, el profesor Federico Emiliano Pais, quien publicó notas lingüísticas en LA UNION. Los aportes periodísticos de su abuelo al decano de la Prensa catamarqueña incluyó también notas editoriales y artículos de cine y teatro.