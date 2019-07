Vero Leiva se quedó con la Copa Nacional de Duatlón

El último fin de semana se corrió la primera fecha de la Copa Nacional de Duatlón en la capital de Santiago del Estero con una importante actuación de la atleta chacarera, Verónica Leiva, quien se quedó con el primer lugar en la distancia Sprint, realizando un tiempo de 1h.7m,30s, aventajando a la local María Elena Tejerina y a la bandeña Lourdes Garnica.

En los primeros 5 km, Leiva arrancó atrás en el trote, donde Tejerina le hizo una diferencia de poco menos de un minuto, pero al subir a la bici, la chacarera comenzó a remontar con el paso de las vueltas, por lo que al cabo de los cuatro giros, casi 20 km, la catamarqueña le había sacado dos minutos de ventaja en los cómputos generales, algo que le daba tranquilidad para afrontar el último trote de 2,5km donde también logró aumentar la diferencia por muy pocos segundos, lo que la llevó a triunfar en la general y en su categoría, donde también competía con Garnica.

“Arranqué atrás de Tejerina pero en la bici me acomodé mejor, ya que es el fuerte mío y logré hacerle una buena diferencia para llegar al trote final más tranquila”, comentó Verónica Leiva, quien agradeció a todos los presentes por el apoyo que tuvo en la carrera, “la verdad que me dieron muchas fuerzas el aliento del público, me sentí muy local”.

Luego de la victoria, Leiva comentó que piensa participar en la fecha que se corre en San Juan el 4 de agosto próximo.

De la Copa Nacional de Duatlón, también participaron Rubén Vilte, quien salió segundo en la categoría Sprint Junior B con un tiempo de 1h.00m,27s, y quinto en la general. En la misma categoría, Ulises Vergara terminó cuarto con un tiempo de 1h.05m,41s. A su vez, en Juniors A, Tomas Ortega fue tercero con un tiempo de 1h.00m,52s, terminando muy cerca de los ganadores de la categoría.