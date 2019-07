Jalil: “No se puede hacer ninguna inversión minera donde la gente no esté de acuerdo”

Raúl Jalil y Rubén Dusso, candidatos a gobernador y vicegobernador por el “Frente Para Todos” continúan recorriendo la provincia y, en la oportunidad de visitar el oeste, el intendente capitalino se refirió a la política minera que tendrá en caso de ser electo.

Tanto en su visita a Hualfín donde se reunió con vecinos, productores y referentes de los nueve municipios del departamento Belén como cuando dialogó con un medio andalgalense, Jalil dejó en claro que para que haya explotaciones mineras es necesario un consenso social y diferenció la política implementada por el gobierno del Frente Cívico y Social y el de Lucía Corpacci respecto de la minería.

“No se puede hacer ninguna inversión minera donde la gente no esté de acuerdo y adonde no se vean los resultados. En eso yo tengo una visión muy grande. Catamarca tuvo miles de millones cuando fui diputado y, la verdad, no se hicieron las obras que necesitaban los catamarqueños, y en esto la gente tiene razón. Hoy se está trabajando distinto. Lucía ha cambiado mucho la relación con la minería”, afirmó.

En esa línea, remarcó que “ahora no tenemos fondo sojero, no crece la economía como en la época de Néstor Kirchner y, al contrario, decrece. Entonces, a veces la gente tiene razón en estar en contra de la minería, pero ahora las cosas desde que está Lucía han cambiado. Ahora, los contratos son distintos. Esto es un proceso, no es un de un día para otro que va a cambiar” y puso como ejemplo que “se les empezó a cobrar agua a las mineras. Hay un fideicomiso que están haciendo importantes obras en Antofagasta de la Sierra y se exige que haya mano de obra catamarqueña”.

Hospedaje del Artesano

En Hualfín, Jalil aseguró que se trabajará junto al diputado nacional y actual precandidato a intendente de la Capital, Gustavo Saadi, para concretar el proyecto del Hospedaje del Artesano en SFVC.

El jefe comunal explicó que esta obra es un pedido de los productores y artesanos de Belén, quienes requieren de un lugar adecuado para hospedarse en la Capital y comercializar sus productos. “Nosotros estamos terminando una escuela en la anterior Feria de Abasto y en el edificio de la vieja escuela vamos abrir el hospedaje. Nosotros tenemos el lugar, en pleno centro”, anunció.

Al mismo tiempo, el precandidato a gobernador sostuvo que la actual mandataria, Lucía Corpacci, será “una gran legisladora a nivel nacional y nos va ayudar a conseguir los fondos de los proyectos que ya están en carpeta” como rutas viales, diques, entre otros.

“Yo quiero ser el primer gobernador que inaugure en un dique en el oeste porque está el proyecto para Belén, que le dará independencia económica”, anheló Jalil.

Con la dirigencia

En cuanto a las Primarias, Jalil le pidió a dirigentes hacer el esfuerzo. “Les pido que dejen fuerzas para octubre porque nosotros necesitamos ganar la provincia y que gane Alberto y Cristina”, aseguró.

Por ello, pidió a los presentes conseguir la mayor cantidad de votos para el Frente de Todos, a fin de conseguir dos diputados nacionales por Catamarca y, además, llevar a la presidencia de la Nación a la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández.

La provincia en orden

El precandidato a vicegobernador, Rubén Dusso, anunció que antes de fin de año se licitará el puente de El Bolsón por una decisión de la gobernadora Corpacci, además del ingreso de nuevos equipos viales para mejorar la conectividad de los pueblos del interior.

“Hoy la provincia tiene las cuentas en orden, un plan ambicioso. Si bien la vara está muy alta, hay un equipo que viene trabajando y la provincia no está como en el 2011, cuando asumimos nosotros. En la provincia está con todo lanzado, por eso vamos a seguir dando lo mejor”, sostuvo.

Por su parte, el intendente de Hualfín y referente de Villa Vil, Corral Quemado y Puerta de Corral Quemado, Marcelo Villagrán, sostuvo que “esta es una instancia inmejorable para ganar los nueve municipios de Belén “dado que la oposición lleva como candidato a presidente a Mauricio Macri, el responsable de la crítica situación económica”.

“Con todas las mentiras que nos dijo desde el 2015, es difícil para ellos (la oposición) salir a golpear puertas y ustedes deben aprovechar esa circunstancia para que la gente vote proyectos federales”.