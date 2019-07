Conmebol destituyó a Chiqui Tapia de un cargo en la FIFA por las críticas durante la Copa América

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, recibió un duro revés por parte de la Conmebol en su viaje a Paraguay. El dirigente fue desplazado de su cargo como "representante interino" en la FIFApor sus críticas al árbitro de Brasil-Argentina, en la última Copa América.

El pasado 3 de julio, horas después de caer en semifinales del torneo, Tapia criticó abiertamente al árbitro Rody Zambrano por dos polémicas jugadas que no revisó en el VAR y que podrían haber sido penal para la Argentina.

Tapia le mandó un texto contundente a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol: "Lo que ocurrió merece una profunda reflexión que pone en duda que se hayan observados los principios de ética, lealtad y transparencia que usted recurrentemente invoca".

Hoy, 20 días después de ese cruce, a Tapia le dieron un duro castigo. El argentino viajó a Luque, Paraguay, para explicar su texto. Pero no hubo caso: la sanción fue durísima.

La reacción de la AFA

Si la relación entre la Conmebol y la AFA había quedado resquebrajada después de la semifinal de Copa América entre Brasil y Argentina, donde el VAR fue protagonista, la decisión del ente que regula al fútbol sudamericano terminó de romper las relaciones: desplazaron a Claudio Tapia de su puesto en FIFA.

Y claro que desde la AFA no se quedaron de brazos cruzados. La noticia no fue recibida de la mejor manera y, puertas adentro del edificio de la calle Viamonte, se compartieron reflexiones ante este medio. "Si no hacés lo que te dicen, te buscan adoctrinar con un Tribunal de Ética. Es muy poco democrático", advirtieron apuntando contra la cúpula directiva de la Conmebol, remarcando que Tapia se mantuvo al margen de los reclamos públicos y simplemente solicitó argumentos a través de los medios que le competen.

"A cambio le sacaron un cargo y lo mandan a Ética. O sea, en la Conmebol no se pueden pedir explicaciones. Es una dictadura", sentenciaron desde los pasillos de la AFA, enojados por la decisión de enviar el tema a la Comisión de Ética.