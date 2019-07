Grupo de Lima: debaten la posibilidad de crear un ente para investigar a los testaferros de Maduro

Christian Amarilla se graduó en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca. Días después escribió una dedicatoria que comenzó a viralizarse por las redes sociales. La historia de un estudiante de 26 años que solo quería devolverle a sus padres el esfuerzo invertido.

El 20 de mayo escribió una carta sencillamente porque tenía la necesidad de hacerlo, porque quería contar quién era en verdad. Estuvo ocho años cursando la carrera e involucrándose en la gestión de la universidad pero sentía que no se había abierto, que su historia no había sido contada. El escrito tenía carácter privado y fue difundido en el ámbito académico a través del centro de estudiantes. Se había recibido once días antes. Hace una semana, una amiga, conmovida, le preguntó si la habilitaba a difundirla por las redes sociales. Y su dedicatoria, sin haber sido concebida para tal fin, comenzó su proceso de viralización.

Christian Amarilla es el joven de 26 años que redactó la carta, es hijo de Cecilio y Marta, es hincha de Boca, es ahora licenciado en química y es la bolsa de pan con mermelada que le daban las porteras de la escuela para que se llevara a su casa. Su escrito es una recopilación de recuerdos emotivos: rememora sus meriendas regaladas, sus botines de fútbol para jugar al básquet, su ropa prestada, su viaje de egresados, su piel oscura, la bicicleta, la hernia y los calambres de su viejo, el manjar de arroz blanco, la beca, las uñas, el daño. "Para hoy ser 'licenciado', primero tuve que ser todas las otras cosas", advirtió.

Vive en Ingeniero White, una localidad al sur de Bahía Blanca, en un humilde hogar con dos de sus cinco hermanos. En 2010 terminó la secundaria en la Escuela de Educación Técnica N°1 Ara General Belgrano. Al año siguiente, se inscribió en la Universidad Nacional del Sur para seguir la licenciatura en química. La completó durante ocho años, cuando el plazo estimado suele ser en cinco. "Creo que la hice en el mejor tiempo que estaba a mi alcance", expresó.

Se postuló para recibir una beca que otorga la Fundación Cecilia Grierson y que financia la Compañía Mega. Se presentaron treinta jóvenes y él resultó ser uno de los cinco ganadores de un programa de beneficio estudiantil en procura de promover la promoción de graduados en química. Firmó un contrato por rendimiento en el que la organización fiscalizaba y fomentaba su estudio, regido por una suerte de normas (ejemplo: 80% de las materias promocionadas por año) que servían más como incentivo que como filtro de exclusión. Le pagaron para que estudiara en una universidad pública: le pagaron para que se abocara al estudio y no a trabajos que consuman su productividad.

El Grupo de Lima debate la posibilidad de crear un ente para investigar a los testaferros de Nicolás Maduro

El representante de Juan Guaidó, Julio Borges, presentó la propuesta en la reunión que se celebra en Buenos Aires. "Lo que vive Venezuela amenaza la paz, la seguridad regional, y también compromete la seguridad internacional", aseguró el canciller argentino Jorge Faurie durante la inauguración de la cita.

Tal como lo adelantó Julio Borges este lunes por medio de un video en las redes sociales, la delegación de Venezuela planteará este martes, en el marco de la XV reunión del Grupo de Lima en Buenos Aires, la posibilidad de crear un ente par investigar a los testaferros del dictador Nicolás Maduro.

"Propusimos la creación de una instancia de investigación de testaferros, familiares de enchufados y violadores de derechos humanos. Va a ser un ente centralizado que tiene ya la información para comenzar a abrir procesos", explicó el representante de Juan Guaidó ante el bloque, quien participa de la cumbre en la capital argentina.

La cita fue inaugurada por el canciller local, Jorge Faurie, quien destacó el rol del Grupo de Lima en la región y celebró la participación por primera vez de Ecuador como observador. "Lo que vive Venezuela amenaza la paz, la seguridad regional, y también compromete la seguridad internacional", advirtió el diplomático, quien también hizo referencia al "terrible problema del éxodo que se ha generado en Venezuela, donde más de cuatro millones de personas se han ido, muchos de ellos permaneciendo en nuestro continente".

Faurie instó a las delegaciones que forman parte de este encuentro a "hacer un gran esfuerzos para lograr el restablecimiento del orden democrático a través de la convocatoria a elecciones".

"Espero que las charlas de hoy nos permitan encontrar propuestas que pongan al grupo de lima en la senda de un trabajo activo", agregó.

"La conferencia se centrará en dos temas que puedan concitar un amplio apoyo: primero, que la crisis se agrava y requiere de una urgente solución a través de una transición con elecciones creíbles, libres, transparentes y justas, con acompañamiento de la comunidad internacional y la observación internacional. Segundo, es necesario que la comunidad internacional impulse una pronta solución a la crisis y concurra en la ayuda económica para que Venezuela supere la gravísima situación económica el día después que cese la usurpación de Maduro", completó el canciller peruano Néstor Popolizio.

El ministro de Martín Vizcarra también reveló que en anteriores oportunidades el Grupo decidió "hacer gestiones con los gobiernos de Rusia, China, Cuba y Turquía, que aún apoyan al régimen dictatorial de Maduro, con el fin de sensibilizarlos, en torno al fin de que sean parte de la solución y no del problema". Sin embargo, explicó "hasta la fecha" no han tenido respuesta.

Durante la ceremonia de apertura participó el propio Guaidó por medio de una videoconferencia. No obstante la misma duró pocos minutos luego de que la comunicación se interrumpiera como consecuencia del nuevo apagón que afecta a Venezuela.

En su breve participación, Guaidó agradeció el esfuerzo de los países que integran el grupo de lima: "Sabemos del sacrificio que están haciendo para atender a venezolanos que están llegando a sus países". Además de remarcar la problemática del éxodo venezolano, también hizo hincapié en la participación del narcotráfico y de grupos guerrilleros como el ELN. El líder venezolano indicó que esos grupos han sido financiados, entre otros medios, a través de la minería ilegal.

Aprovechó, además, el momento para informar que aún 14 estados del país permanecen sin energía eléctrica.

Está previsto que el presidente interino forme parte de la charla del grupo de lima.Luego también habrá una teleconferencia con el representante para Venezuela de EEUU, Elliott Abrams, y formará parte de la delegación en Buenos Aires el representante especial de la Unión Europea, Enrique Iglesias.

Otro de los temas a tratar, de acuerdo a lo adelantado por Borges, será la formalización de una investigación del informe que publicó recientemente la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, luego de su visita a Venezuela.

"Que no se quede en papel sino que se le haga seguimiento y se lleve a la Corte Penal Internacional", manifestó Borges.

Guaidó se refirió al informe de la ex presidente chilena: "Ya no hay ningún tipo de eufemismo para hacer referencia a Maduro, sino como dictador. En Venezuela hay una dictadura que viola derechos humanos".

Sobre las discusiones en torno a elecciones libres, Borges remarcó la importancia de evitar que Maduro utilice el diálogo en Barbados y la mediación de Noruega para seguir ganando tiempo en el poder.