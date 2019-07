Parapsicóloga denunció al intendente de Belén por supuesta violencia de género

Sofía Castro, parasicóloga y artesana, confirmó a LA UNION que denunció penalmente al intendente de Belén, Daniel “Telchi” Ríos (FCyS -Cambiemos) por supuesta violencia de género y abandono de persona.

La mujer, oriunda de Tucumán, comentó que desde hace varios años que vive en Belén y relató que luego de que se incendiara su vivienda, donde perdió todas sus pertenencias, tuvo que recibir la ayuda del jefe comunal, pero dijo que esa asistencia en esta época preelectoral pasó a convertirse en una situación casi insostenible y que todo cambió para mal.

“El sábado, hice la denuncia en la Fiscalía por violencia de género y por las condiciones inhumanas a las que me tiene sometida a mí y a mi hijo el intendente. Lamentablemente, nos toca vivir en el albergue municipal. Digo lamentablemente porque este último tiempo fue todo muy difícil para nosotros. Si bien no me pegó, me somete a destratos y como castigo me cortó todo tipo de asistencia”, afirmó la mujer.

Castro dijo que fueron varias presentaciones que efectuó en la Fiscalía de Belén y también en la Policía departamental.

“Quiero y necesito que se conozca mi situación. Hace mucho tiempo a esta parte vengo aguantando muy malos tratos. Tengo un video que voy a publicarlo en las redes sociales para que la gente se entere lo que está ocurriendo”, advirtió.

La mujer, que aún permanece alojada en el albergue municipal, confirmó que desde principio de junio, el área de Desarrollo Social decidió por supuesta orden del propio jefe comunal retirar cualquier tipo de ayuda o asistencia. “Hay una clara conveniencia entre la Justicia y el Poder Ejecutivo municipal, que se niega a investigar lo que está pasando”, reveló la parapsicóloga.