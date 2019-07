Urbanc pidió disculpas, pero llovieron las denuncias en el INADI en contra suyo

Las polémicas declaraciones realizadas por el obispo Luis Urbanc en las que calificó como “calienta sillas” a los legisladores y en las que exhortaba a que las mujeres “laburen” si quieren ser igual que los varones generaron tanto rechazo en diferentes sectores de la sociedad que el polémico lider de la iglesia catamarqueña tuvo que pedir perdón.

Sin embargo, las disculpas que llegaron cinco días después de sus polémicos dichos no fueron suficientes para detener una avalancha de denuncias en su contra por discriminación ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

El motivo principal de las denuncias se debieron a los dichos en los que el religioso hizo referencia a la igualdad de género y dijo: “Ahora las chicas quieren ser igual que los varones, ¿no?... ¡Laburen! Agarren un martillo, una maza y un cortafierros y no se les va a caer nada. Mi madre no arrugaba, trabajaba a la par de mi padre como un hombre y era bien mujer, no se le cayó nada y nos enseñó mucho”.

“Considero necesario hacer alguna aclaración y pedir disculpas a quienes pude haber ofendido y que se sientan agraviados” sostuvo Urbanc en el comienzo del comunicado emitido ayer.

Tras señalar que su mensaje estaba destinado a quien presenciaba la homilía y no para los que no estaban, el obispo sostuvo que quien no estuvo durante esa celebración “no podrá interpretar en sus matices lo que se dice, ya que hay tonos de voz, silencios, miradas, gestos y un clima particular que lleva a expresar preguntas para dar una respuesta ante el Señor y ante uno mismo”.

Mas allá de las explicaciones o atenuantes que intentó plantear Urbanc, más adelante volvió a pedir disculpas por sus consideraciones.

“Quiero dejar en claro que en casa me inculcaron un gran respeto por la mujer como ciudadana, esposa y madre, desde la fe. ¡Cuánto me enseñaron a amar y a acudir a la protección de la Virgen María, la esposa de San José y la mujer elegida por Dios para ser la Madre de su Hijo Encarnado! Y así procuro hacerlo. Tengo una gran admiración por mis maestras, profesoras, catequistas, etc., quienes me ayudaron a valorar lo femenino en la vida humana. ¡Cómo no apreciarlas, si el 90 % de las colaboradoras en la vida eclesial son ellas, que con su sencillez, generosidad y abnegación sostienen la fe y la trasmiten a las futuras generaciones!”, reza el documento divulgado por el Obispado.

“Por eso, si alguna mujer se sintió agraviada le pido humildemente perdón”, añadió.

A su vez, Urbanc también se disculpó por haber criticado las viviendas que construye el Estado y dijo que aplaude toda gestión que se hace para construir casas y que “lo que en la homilía quise expresar, motivado por las bellas construcciones en piedra del altar y el ambón, que me tocaron profundamente la emoción, es que se debería implementar el uso de la piedra en las construcciones y así recuperaríamos la labor de los picapedreros y se abriría una genuina fuente de trabajo para muchos de nuestros jóvenes, a los que hay que incentivar con algo seguro y duradero”.

“Si hubo palabras fuera de lugar, pido perdón”, añadió y, en el mismo sentido, se expresó respecto de haber tildado de “calienta sillas” a los legisladores. “Igualmente, en el mismo contexto hice alusión, con cierto ardor, a los legisladores como ideas para concretar con alguna legislación. También les pido disculpas”, escribió.

Denuncias en el INADI

Mas allá del pedido de disculpas del obispo, ayer por la mañana se realizaron aproximadamente una treintena de denuncias contra Urbanc por discriminación ante el INADI, situación que fue calificada por el organismo como inédita.

“Nunca habíamos visto una situación así, que hayan denunciado a alguien tantas personas” sostuvo la delegada del INADI, María Luisa Moreno, en diálogo con LA UNION.

Si bien reconoció que no había visto aún todas las presentaciones que se realizaron en mesa de entrada del organismo, indicó que las denuncias eran por discrminación de género y que, por lo general, son de personas físicas, aunque no descartó que alguna ONG también haya hecho lo propio.

Repudio

La Asamblea de Mujeres de Catamarca repudió los conceptos que el obispo Urbanc pronunció durante la homilía al considerar que “violentó directamente a las mujeres en su condición y denigró nuestra posición en el seno social”.

Al extenso documento, adhirieron decenas de organizaciones sociales, políticas y un grupo de diputadas.