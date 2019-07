Alberto Fernández promete subsidiar los medicamentos para todos los jubilados

El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, prometió “una ley” para que el Estado subsidie los medicamentos de los jubilados, durante un acto que se realizó ayer en Lomas de Zamora, que compartió junto al intendente Martín Insaurralde y el precandidato a gobernador de Buenos Aires de esa fuerza, Axel Kicillof.

“Vamos a hacer una ley que diga que los jubilados no pagan medicamentos y el Estado lo va a subsidiar”, manifestó.

Las declaraciones de Fernández fueron durante una reunión que mantuvo con miembros de unos 90 centros de jubilados en el Club Ituzaingó, de Temperley, en donde afirmó también que en un eventual gobierno que presida, el Fondo de Garantía Solidaria volverá a ser de los jubilados, luego de que se hayan habilitado transferencias de esos recursos de la Anses al Ministerio de Economía.

“Yo lo que quiero es que me apoyen ustedes: no me interesa que me apoyen en Washington o en Wall Street, porque Argentina es nuestra y no es de ellos: no quiero ser el candidato preferido de un presidente norteamericano ni del FMI, sino el que ustedes eligen”, dijo Fernández.

El precandidato a presidente compartió escenario con Mirta Tundis -experta en jubilados-, a quien le agradeció por su “generosidad” al formar parte del Frente de Todos junto a Sergio Massa, con quien también hizo lo propio, luego de la decisión de que sea el Frente Renovador uno de los partidos que integran la coalición opositora.