Para el director de Transporte “el paro por 72 horas de colectivos no será esta semana”

El director de Transporte Guillermo Matterson, expresó que “nosotros pudimos hablar con Juan Vergara de UTA. Resolvimos reunirnos hoy convocando a las empresas y también vamos a contar con la presencia de los equipos técnicos del Ministerio de Servicios Públicos y el Ministerio Hacienda, para evaluar cuál será la propuesta para la problemática de Catamarca”.

Si bien desde el Ejecutivo se buscó destrabar el conflicto de transporte, hasta el momento no llegaron a un acuerdo en los montos. En este sentido, Matterson comentó que “la provincia está haciendo un esfuerzo importante para poder colaborar con la actividad, ante la necesidad de poder afrontar el nuevo gasto, que es la pauta salarial solicitada por el gremio. Desde el área se hicieron dos propuestas que estarían en análisis de UTA. Ahora bien, los empresarios también tendrían que acercar su mirada de la situación y decir cuál será el aporte que pueden hacer en relación a los aportes adicionales que se exigen en las paritarias”.

“Si bien el reclamo de este adicional es de 16 mil pesos, en Catamarca serían 11 mil, porque 5 mil pesos ya se abonaron. Y pertenecían a lo que era la pauta salarial 2018. Estos montos lo están analizando desde Nación buscando la forma de restituirle estos montos a las empresas que fueron quienes hicieron frente a este gasto”; expresó el funcionario.

En relación al conflicto planteado a nivel nacional y que afecta principalmente a las provincias del interior, el funcionario aclaró que, si bien él no participó de la última reunión por este tema, “hay que aclarar que las paritarias 2019 todavía no están cerradas, no se homologó la escala salarial que es solicitada por UTA a nivel nacional. Si bien hubo distintas jurisdicciones o provincias que acercaron propuestas para terminar con el conflicto y, de esta manera, colaborar con las empresas para que este aumento no sea un gasto directo para ellas, esto viene generando un grado de incertidumbre para todos los sectores. Es por ello que es importante la reunión prevista para el próximo jueves, descartando la posibilidad de que las nuevas medidas de fuerza, en este caso de 72 horas, se produzca esta semana. Esto nos deja un margen de trabajo en conjunto con la patronal y el sindicato para buscar soluciones”.

En relación a los daños financieros que produjo el último paro de 48 horas, el funcionario expresó que “el transporte público y las empresas deberán evaluar cuáles son los montos que se perdieron en esta medida de fuerza. Ellos deberán tener en cuenta cuál fue el promedio de un periodo de vacaciones similar a este para definir cuánto se perdió en Rentas. De igual manera, eso afectará directamente a las empresas, estamos en una situación realmente compleja”.