Báez combatirá nuevamente en los Estados Unidos

Lucas Rafael Báez (35-18-5, 18 KO) estará peleando nuevamente en los Estados Unidos, el próximo viernes 26 de julio ante el invicto nicaragüense Melvin López (20-0, 11 KO).

Báez y López realizarán la pelea de semifondo a ocho asaltos, del festival que tendrá lugar en Miccosukee Indian Gaming Resort, de Miami, Florida.

“Ayer me habló el profesor Eufracio González, cubano, ofreciéndome una pelea para el próximo viernes 26, en Miami, Estados Unidos. Me preguntó si estaba entrenando, si estaba en peso, le dije que sí. Como Uds. saben yo siempre me mantengo entrenado y el peso ahí cerquita de la categoría”, dijo a RING CATAMARCA, “Mendieta” Báez.

“La pelea se va a realizar en 54 Kg. (104 lbs), peso Gallo. Estoy muy bien, tranquilo y estaré viajando el día lunes, viajo a Tucumán, desde allí a Buenos Aires y luego a Miami. La pelea será a ocho asaltos, yo había pedido que sea a diez, pero me dijeron que se hará a ocho rounds. Él tenía rival y se le cayó, como yo ya venía pidiéndole peleas me la ofreció y le dije que sí”.