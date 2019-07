Los hermanos Ávila gritaron campeón con el Old Resian

Los rugbiers catamarqueños, Nicolás y Matías Ávila, fueron campeones este domingo con su equipo, Old Resian de Rosario, al ganarle en la final del Torneo Regional del Litoral a Jockey de Rosario por 13 a 6 para dar la vuelta olímpica. La final se jugó a cancha llena y tuvo la televisación en directo de DirecTV Sports. Los exjugadores de Los Hurones de Valle Viejo no tuvieron minutos en el partido final, en el que Old Resian se consagró por primera vez campeón del Torneo Regional del Litoral.

El Tricolor se hizo fuerte en su cancha para quedarse con el partido que definió el campeonato, como no había podido hacerlo en la final de 2016 ante Duendes.

El Torneo Regional del Litoral es una competencia anual que nuclea a los mejores clubes de la Unión de Rugby de Rosario, de la Unión Santafesina de Rugby y de la Unión Entrerriana de Rugby.

Cabe acotar, que los hermanos Ávila, surgidos de Hurones, se sumaron a principio de año al club y llegaron en calidad de refuerzos.