Jalil: “Aquí no hay ninguna elección ganada, hay que trabajar todos los días”

El Frente de Todos, integrado por el actual intendente de la Capital y precandidato a gobernador Raúl Jalil; el diputado nacional y precandidato a intendente Gustavo Saadi; el Ministro de Gobierno y Justicia y precandidato a diputado nacional, Marcelo Rivera, se reunieron este fin de semana con referentes del Frente Unidos por Catamarca, espacio que lidera el senador Raúl Chico.

Durante el encuentro, Jalil agradeció a la dirigencia por el acompañamiento y resaltó la necesidad de comprender para mantener el Gobierno provincial en manos del peronismo. “Este es un momento de reflexión, de votar las políticas de Estado que necesitamos, si hubiéramos votado a Cristina, (Fernández) hoy no tendríamos quizás un déficit habitacional. Se vienen momentos muy importantes en la cuestión minera y debemos prepararnos para eso. No hacer como Brizuela del Moral (Eduardo) que no dejó nada para la Provincia y hoy estamos viviendo esas consecuencias. Hay que trabajar para implementar mejoras en serio para nuestra provincia”, declaró. “Aquí no hay ninguna elección ganada, hay que trabajar todos los días”, expresó .

También, estuvieron presentes el integrante del Directorio de Capresca, Néstor “Chicho” Tomassi, el senador Jorge Moreno; los diputados Augusto Barros y Daniel Lavatelli, el presidente del Partido Fe, Hugo Melo; el presidente del CD de Santa María, Álvaro Herrero; el precandidato a concejal de Valle de Viejo, Hugo Borda; el presidente del Club Defensores del Esquiú, Nicolás Ontivero; el director de Riego, Pablo Gigena y el secretario de Medios, Joa Andrada.