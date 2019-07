Monferrán: “Hay que trabajar con una visión de diez años”

El arquitecto Luis Monferrán, quien forma parte del equipo técnico de Gustavo Saadi, candidato a intendente de la Capital por el Frente de Todos, precisó detalles de los proyectos sobre los cuales está trabajando.

“Hay que trabajar sobre lo que tenemos, con una visión de diez años, aprovechemos lo que se ha hecho y sobre eso proyectemos hacia adelante; Gustavo Saadi tiene la visión de hacer algo que quede en el tiempo y no simplemente de actuar por una circunstancia electoral”, indicó Monferrán.

El profesional analizó que la ciudad “tiene su complejidad, tiene virtudes y defectos; se ha trabajado intensamente en muchas cosas y hay que trabajar en otras más, completar y reproponer circunstancias”.

Señaló, en tal sentido, que es fundamental dar continuidad a la tarea ya iniciada, porque durante la actual gestión “se arrancó con un planteo desde los barrios al centro, como la cara visible turística de la ciudad”.

Comentó que en el proyecto de Saadi sobresalen desde el área urbanística “tres grandes pilares de intervención, que son el ecológico-ambiental, el turismo y la movilidad urbana”.

“Se trabajó en la conexión de los barrios a través de avenidas, se trabajó en los barrios que no tenían un correcto diseño de la red de agua, cloacas o energía, se intervino aunque no fueran siempre tareas específicas municipales. Y ahora hay una necesidad de profundizar en la actividad cotidiana del ciudadano, para que no tenga que trasladarse para poder hacer sus gestiones”, observó.

Monferrán señaló que Gustavo Saddi proyecta “intervenir en las venas naturales de la ciudad, que son sus ríos y arroyos; ríos complicados como El Tala que es continuación del Ongolí y el río Del Valle, que es la espalda de la ciudad, más los arroyos intermedios que están casi en el centro”.

“Se comenzó a intervenir en el gran espacio verde que es el Parque Adán Quiroga, unido por avenidas que unen el norte con el sur, y se va a revitalizar el Predio Ferial, que con el cruce que ofrece la Quebrada de Moreira, Los Terebintos y Avenida Virgen del Valle hasta La Gruta, hacen un norte potente, que con las avenidas que circunvalan se une estratégicamente con el sur”, lo que representa en sí mismo un atractivo circuito.

El arquitecto explicó que al potenciar un nuevo sector, con el gran Parque Sur que se desarrollará antes de Valle Chico, sumado a la conectividad fluida del tránsito, se enriquecerá notablemente el potencial turístico de la ciudad, al tiempo que será más atractiva y funcional para los vecinos.