Confirmaron que habrá público visitante en el arranque de la Superliga

A una semana de que inicie la Superliga de Primera División, la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APreViDe) confirmó este domingo que los cinco partidos que se disputarán en la Provincia de Buenos Aires en la primera fecha de la Superliga Argentina serán con público visitante.

"Es un logro y una satisfacción. Desde que asumimos, combatimos a las mafias del fútbol, en una línea clara que nos bajaron la gobernadora (María Eugenia) Vidal y el ministro (Cristian) Ritondo", señaló Juan Manuel Lugones, titular de la APreViDe.

"Cuando comenzamos a trabajar -explicó el responsable de la APreViDe- el fútbol estaba cerrado para los visitantes y abierto para los barras. Ahora la historia se invirtió: los visitantes pueden ir a las canchas y hay 3000 barrabravas con el ingreso a los estadios prohibido. Son datos reales y concretos", agregó Lugones en un comunicado.

Los cinco encuentros que tendrán visitantes en la primera fecha son: Racing vs Unión (viernes 26/7 21.00), Lanús vs Gimnasia (sábado 27/7 17.45), Estudiantes vs Aldosivi (domingo 28/7 11.00), Defensa y Justicia vs Independiente (domingo 28/7 17.45) y Arsenal vs Banfield (lunes 29/7 19.00).