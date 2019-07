Urbanc podría ser denunciado en el INADI

Luego de los polémicos dichos del obispo Luis Urbanc, desde distintos sectores evalúan realizar una presentación formal en el INADI.

La presentación la realizarían organizaciones sociales, políticas y colectivos de mujeres, quienes se sintieron agraviados con los dichos desubicados del obispo Luis Urbanc.

Se menciona que presentarían un documento que llevaría la firma de una vasta cantidad de organizaciones sociales e inclusive, contaría con la rúbrica de legisladoras de la provincia.

Según explicaron, el conjunto de mujeres, las organizaciones políticas y sociales “se han sentido agraviados por los dichos del obispo”.

Algunas de las polémicas frases del obispo:

- “Está de moda andar haciendo casas (...) para ganar votos. Les digo a los legisladores, ustedes tienen que sacar una ley que ya en Catamarca no se ocupe más ni el adobe, ni el ladrillo, ni nada por el estilo, ni los bloques. Con todo eso andan depredando la tierra. Cuando agarran el adobe sacan tierra buena, que se podía cultivar, la sacan para levantar paredes, no sirve”.

- A los diputados y senadores: “lo único que saben es ir a calentar sillas y que por ahí quieren hablar macanas”.

- “Todas las casas que el Gobierno promueve, que me parece fantástico, que hagan casas para la gente, las empresas tienen que hacerlas de piedra. Se terminó eso de andar gastando y quemando tierra para hacer ladrillo”.

- “Ahora las chicas quieren ser igual que los varones ¿no? ¡Laburen! Agarren un martillo, una maza y un cortafierros y no se les va a caer nada. Mi madre no arrugaba, trabajaba a la par de mi padre como un hombre y era bien mujer, no se le cayó nada y nos enseñó mucho”.