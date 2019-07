“¡Aranwa! ¡Aranwa!" y “Una Noche de Aventuras” en el Girardi

Después del éxito de los dos primeros años, el Instituto Nacional del Teatro (INT) y la Municipalidad de SFVC a través de la Comedia Municipal, siguen apostando al teatro para niños como una verdadera alternativa cultural en las vacaciones de invierno, sosteniendo de esta forma, por 14 días, este Ciclo tan importante para la comunidad catamarqueña y para la actividad teatral.

Este domingo 21 la función de las 16 horas propone "¡Aranwa! ¡Aranwa!" del grupo Egocentric US Teatro interpretada por Luciana jerez y Pablo Navarro con la dirección de Fernando Uro. La obra propone que las leyendas no serían leyendas, si cada uno de nosotros no tendría su propia versión y ¡estos dos amigos vaya que si las tienen! Con mucho color, coreografías, tropezones, intentaran reconstruir y representar algunos de los mitos más conocidos de nuestra región. Pedacitos de un pasado que buscan sostener un futuro ¿lo lograrán?

Esta obra cobrara un bono contribución de 100 pesos, pero el público podrá encontrar cupones de descuento de 2x1 que saldrán publicados en uno de los diarios impresos de la ciudad, para no quedarse afuera. Todos los días la venta de entradas es a partir de las 10 de la mañana hasta las 13 horas en el Girardi y luego a partir de las 15 horas.

En tanto, la Comedia Municipal propone con entrada libre y gratuita desde a las 18 horas la obra UNA NOCHE DE AVENTURAS, destinado al público en general y a niños invitados de los centros vecinales de la ciudad, comedores, casa cuna y diferentes organizaciones barriales.

La puesta en escena de esta obra, cuenta con un gran despliegue de títeres anatómicos de casi cuatro metros y teatro negro. El argumento se centra en la poderosa imaginación de un niño que se entera de que pronto va a tener un hermanito. Animales gigantes que persiguen el sueño de los niños se verán derrotados cuando el Capitán Cartonio, el juguete preferido de Simón (Miguel Soto) o Simona (Luciana Jerez), entre en acción. La misión será iluminar la noche y vencer el miedo a la oscuridad. El mundo de los sueños y el de los juegos construyen un poderoso universo para el disfrute de toda la familia.

Las entradas gratuitas de Una Noche de Aventuras están disponibles a partir de las 17 horas en el teatro.

Como sigue:

Lunes 22 de julio 16 horas: Lo que esconden los sombreros Marabunta Teatro (Mendoza)

18 horas: Una noche de aventuras Comedia Municipal

Martes 23 de Julio 16 horas: Lo que esconden los sombreros Marabunta Teatro (Mendoza)

18 horas: Una noche de aventuras Comedia Municipal

Miércoles 24 de Julio 16 horas: Rueda ruedita, la amistad es bonita Grupo La ronda Rueda

18 horas: Una noche de aventuras Comedia Municipal

Jueves 25 de Julio 16 horas: El Saponauta, Grupo Saponauta

18 horas: Una noche de aventuras Comedia Municipal

Viernes 26 de Julio 16 horas: Pido Gancho, la historia de Carlitos y Violeta Grupo Martin Pescador (Homenaje)

18 horas: Una noche de aventuras Comedia Municipal

Sábado 27 de Julio 16 horas: Una Cuestión de Ingenio La Faranda (Salta)

18 horas: Una noche de aventuras Comedia Municipal

Domingo 28 de Julio 16 horas: Una Cuestión de Ingenio La Faranda (Salta)

18 horas: Una noche de aventuras Comedia Municipal