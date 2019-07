Quevedo, sobre el crimen de Sergio Olmos: “Esto no está cerrado”

Sergio Olmos (38) fue asesinado de un disparo en la madrugada del jueves, frente al Cementerio Municipal de la Capital. Por la causa hay cinco personas detenidas, que se encuentran siendo indagados por el fiscal en feria Hugo Costilla, y un prófugo: Alexis Roldán, primo de crianza y supuesto autor intelectual del hecho.

En ese marco, el jefe de Policía de Catamarca Orlando Quevedo brindó una conferencia de prensa este sábado y dio detalles del crimen del sobrino de “Tom” Jones Figueroa.

“La pronta tarea realizada por todo el personal ha permitido que todas las evidencia que se produjeron el hecho hayan sido tomadas y rescatadas, lo que permitió que la investigación este avanzada”, dijo Quevedo.

El jefe de Policía consideró que la causa no está cerrada, y resaltó que hubo un gran avance por parte de los investigadores: “Esto no está cerrado, la hipótesis de investigación no está cerrada, pero lo importante es resaltar que hubo un gran avance y hay personas detenidas. Hay elementos materiales secuestrados íntimamente ligada a la investigación. Se secuestró el arma”.

Seguidamente, explicó que el hecho quedó registrado por una cámara de seguridad que fue monitoreada por el Centro de Monitoreo, y que fue uno de los primeros elementos “que se ha tenido en cuenta cuando nosotros concurrimos al lugar del hecho”. Además aseguró que “también hay otras cámaras que han tomado el recorrido que tuvo la víctima en el momento previo al hecho”.

Quién era la víctima

Sergio Olmos tenía 38 años y era sobrino del narco catamarqueño detenido hace unas semanas atrás por la Justicia Federal de Tucumán, Edgardo “Tom Jones” Figueroa.

En el año 2011 fue condenado junto a otras seis personas por el delito de tenencia de estupefaciente para su comercialización. El tribunal Oral Federal lo halló culpable y le impuso la pena de cinco años de prisión que cumplió en el penal de Miraflores.