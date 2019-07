Olmos fue asesinado por encargo y detuvieron a los sicarios

El crimen de Sergio Olmos ocurrido la madrugada del jueves último en la avenida gobernador Ferrari quedó hoy prácticamente esclarecido. Los investigadores lograron recuperar la moto utilizada por los homicidas, el arma empleada y detener a los tres sicarios. La hipótesis de un ajuste de cuenta por una disputa familiar toma más fuerza. Alexis Roldán, primo de crianza y supuesto autor intelectual del hecho de sangre sigue prófugo.

Durante la madrugada y la tarde noche de hoy los investigadores llevaron a cabo una serie de allanamientos que permitieron poco más de 24 horas del crimen que el mismo quedará prácticamente esclarecido.

LA UNION pudo saber que en horas de la madrugada la policía llegó hasta una vivienda del barrio Villa Eumelia donde encontraron la moto de color azul en la que se movilizaban los ahora detenidos cuando ultimaron a Olmos. El rodado había sido desguazado.

La policía realizó una serie de allanmientos en el sur de la ciudad.

Además de la moto los investigadores detuvieron a dos jóvenes quienes serían los autores del disparo mortal.

A pocos metros de distancia de dicho inmueble hallaron una pistola 9 milímetro la que sería la empleada por los asesinos.

A la detención de esta dos personas, quienes serían los autores de dar muerte a Olmos se sumó la de un tercer sujeto, domiciliado e el barrio santa Marta. El sujeto, quien sería conocido en el ámbito delictivo con el alias "tontilla"

Habría sido la persona que busco a los dos "sicarios".

Además de las detenciones de los sujetos y lo secuestros del arma y la moto, los investigadores incautaron una camioneta Fitat Fiorino l que tendría impactos de bala y sería propiedad supuestamente del prófugo de la justicia, Alexis Roldán. El rodado estaba en poder de un tío del mencionado en jurisdicción de la comisaría Sexta y tras ser secuestrado fue llevado a la división investigaciones para la realización de las pericias pertinentes.

Por encargo

Voceros cercanos al expediente indicaron que la hipótesis de un ajuste de cuenta con trasfondo familiar habría sido el móvil del homicidio.

La noche del miércoles Sergio Olmos habría llegado hasta las canchas del polideportivo sur en la avenida Hipólito Yrigoyen donde habría estado su ex pareja. Por motivos no del todo claro aún para los investigadores Olmos y su ex pareja habrían mantenido una fuerte discusión donde la habría amenazado interviniendo en la pelea unos jóvenes que estaban allí en defensa de la mujer supuestamente. Amenazando Olmos a estas personas.

Luego de la pelea la ex pareja del muerto se fue a la casa de su hermana, quien está en pareja con Alexis Roldán y le contó lo que le había hecho Olmos.

Sergio Olmos fue encontrado muerto en la vía pública, , cerca del cementerio.

Cansado del proceder de la víctima, quien según trascendió "apretaba" y "amenazaba" a la gente en el sur, donde se supone -siempre según la información policial- Alexis se consideraba el "jefe". Este habría buscado a su "gente" para que le dieran un susto a Olmos, pero terminaron por asesinarlo.

De acuerdo a esta versión Roldán habría buscado a "Tonteira" para que le diera un "susto" a su primo de crianza. Por motivos que se desconocen "Tonteira" no realizó el "trabajo" y encargó el mismo a los ahora dos nuevos detenidos.

Estas personas, moradoras del inmueble en el que hallaron la moto desguazada, fueron quienes buscaron a Olmos cuando se dirigía el jueves a la madrugada a su casa en La viñita y luego de amenazarlo y seguirlo por varias cuadras, tal como lo público antes en exclusiva este diario, le dispararon cuando circulaba por la avenida gobernador Rodríguez a la altura del cementerio municipal.

Con estas tres nuevas detenciones suman cinco las personas que fuego privadas de la libertad tras el asesinato a sangre fría y con sello mafioso de Olmos.

Cabe recordar que aún permanece prófugo Alexis Roldán quien fue conocido mediáticamente por ser en aquel entonces novio de Sofía Beltramrllo en el juicio del homicidio del médico Burchaschi. Ahora Roldán es novio de la hermana de la ex pareja de la víctima.

Indagatorias

Por otro lado para la mañana de este sábado está previsto que los cinco detenidos por el crimen de Sergio Olmos serán indagados por el fiscal en feria Hugo Costilla.

De acuerdo a la información judicial se trata de una mujer quien sería de apellido Díaz y un hombre de apellido Tapia, que deberán responder por el supuesto delito de “encubrimiento agravado” por tratarse de un hecho grave. En tanto que "Tonteira" y los otros dos detenidos de este viernes - moradores de la casa donde se halló la moto- serán indagados bajo la imputación de “homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego”.