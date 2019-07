El espectacular desnudo de Jimena Barón en la bañera

Mientras disfruta del éxito de La Cobra, Jimena Barón está preparando un recital en Vorterix y una gira por casi todo el país que comenzará en agosto. Mentalizada en todo lo que viene en su carrera musical, la cantante reveló su secreto hot para encarar todo lo que viene.

La actriz compartió una imagen en la que se la ve de espaldas, completamente desnuda, y a punto de disfrutar de un relajante baño. "Estoy entrenando pa llegar a la gira en modo Power Ranger", escribió junto a la ardiente foto.

Despertando los ratones de todos sus seguidores, Jimena cosechó más de 320.000 likes con el posteo que hizo en su cuenta de Instagram, y con el que levantó la temperatura de las redes sociales. Pero también tuvo la reacción de su novio, Mauro Caiazza, quien al ver la publicación, comentó: "Uhh!! espérame ahí wacha".

Hace unos días, Barón también se había volcado a las redes pero no por un motivo hot, sino para expresar su enojo con la empresa de fletes que le realizó la mudanza. “Me quemaron media pantalla en la mudanza. Se la llevaron para arreglarla y me la devolvieron rota del todo. Yo no sé si me están tomando el pelo o que carajo es lo que están haciendo pero no tengo porque estar con mi hijo enfermo hace días sin televisión. Desde que me mude sin televisión. Estaba mitad de la pantalla negra. Se la llevan para arreglarla, me dicen que es imposible que no se puede arreglar, y me la traen negra del todo, toda rota”, reveló.

Luego explicó: “La verdad es que me ofrecieron canjes. Gracias a Dios soy una persona a la que le regalan cosas porque soy famosa, pero me rompe las pelotas que me rompan algo que me costó un huevo comprarme. Me rompe las pelotas que sigan impunes haciendo mudanzas como el culo a gente a la que por ahí no le regalan una tele”.

