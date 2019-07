Denuncian a un reconocido bar por “deslealtad laboral, fraude tributario y evasión previsional”

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) denunció por “deslealtad laboral, fraude tributario y evasión previsional” al tradicional bar y restaurante ‘Richmond’ de la Capital, a la vez que lamentó, que la acusación se realice “en el tiempo que el mayor flujo turístico del país llega entusiastamente a Catamarca”.

Desde el sindicato Gastronómico aseguran que el planteo responde al “traslado de las inquietudes, como el ya prolongado reclamo de los trabajadores del local ubicado sobre calle República, que además de persistir en sus incumplimientos e irregularidades respecto del pago de los haberes a su personal, desde el mes de abril incumple con las declaraciones juradas ante la AFIP, afectado gravemente la seguridad social y el futuro previsional de sus empleados”.

“Es decir que los trabajadores del ‘Richmond’ hoy no cuentan con obra social para ellos y sus familias, y en el futuro no podrán acceder a la jubilación que les correspondería por la falta de aportes de su patronal”, explicó el sindicato.

Para la UTHGRA, la empresa "estaría cometiendo fraude tributario, ya que al no formalizar su obligatoria declaración jurada ante la AFIP tiene inhabilitado el CUIT (Código Único de Identificación Tributaria), con lo cual no puede expender facturas a su nombre comercial, lo que estaría reemplazando con un CUIT que no le pertenece”.

Finalmente, el gremio se solidarizó con todos los empleados del bar, "lamentando el irresponsable proceder de empresarios y patronales que aspiran a incrementar sus ganancias y utilidades en desmedro de los elementales derechos y conquistas de los trabajadores”.