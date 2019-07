Claudio Veracruz fue reconocido con el premio nacional “Gaviota de Plata”

El locutor Claudio Veracruz, resultó premiado con el galardón Gaviota de Plata por la conducción del programa “Entre Canto y Guitarra”, que se transmite los días sábados por Radio Unión 91.3.

La Gaviota de Plata premia a las personalidades destacadas de las artes, las letras y la comunicación.

La invitación a participar fue en el mes de mayo, el 8 de julio comunicaron que el programa seguía en concurso y finalmente el 15 de julio, confirmaron que Veracruz había sido seleccionado como ganador en el rubro mejor conducción de música folclórica.

“Para nosotros fue una enorme alegría que reconozcan el trabajo que hacemos. No solo el equipo que forma Entre Canto y Guitarra, sino para todo el multimedios y por sobre todas las cosas, para la provincia”, expresó el locutor.

A su vez, destacó el trabajo que realiza el equipo del programa, Viviana Gil, locutora del programa y el ingeniero Luis Carrizo, operador y encargado de la puesta al aire y a todos los que participan de este proyecto.

El locutor, con amplia trayectoria, fue reconocido anteriormente con el Martín Fierro Federal y el Faro de Oro. “Para nosotros es un orgullo que nos eligieran, participamos con representantes de todo el país, así que tiene doble valor poder ganar otro reconocimiento para nuestra provincia”.

Veracruz dio detalles de la instancia de competicióny relató: “Desde que nos presentamos en el concurso, en el mes de mayo, hasta ahora que nos confirmaron como ganadores en nuestro rubro, el jurado de este premio realizó un seguimiento a las diferentes transmisiones. En nuestro caso, al programa que llevamos adelante todos los sábados, sabemos que tuvimos un alto nivel de competencia, son miles de FM en todo el país”.

La premiación está prevista para el mes de diciembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por último, Veracruz destacó que “la difusión folclórica en Catamarca se ha vuelto una lucha absolutamente desigual. La falta de apoyo de los diferentes organismos, la falta de políticas que brinden herramientas para mejor la difusión, son factores que entorpecen nuestra tarea”.

“Estamos seguros de que sin apoyo no hay difusión, sin esta difusión, no hay artistas y sin ellos, perdemos nuestra identidad. Si bien nosotros seguimos trabajando para que eso no ocurra, porque existe una invasión de música que no es nuestra, es fundamental que salgamos a defender lo que significa nuestra cultura, nuestra identidad, aún sin contar con apoyo”, expresó.