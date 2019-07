Bradley Cooper y Lady Gaga estarían viviendo juntos

Después de que Bradley Cooper se separara de su pareja, Irina Shayk, los rumores se centraron en el comienzo de un romance entre el actor y Lady Gaga.

Lo cierto es que hasta el momento no había ninguna confirmación certera. Sin embargo, la revista británica In Touch afirmó que ambos están conviviendo y que la encargada de confirmarlo fue una empleada que trabaja en el departamento que Cooper tiene en Nueva York y que actualmente estaría compartiendo con Gaga.

Dicha fuente también ha asegurado que Lady Gaga planea hacer reformas en el apartamento, aunque ya ha dejado su toque personal en la decoración.

Según In Touch, Lady Gaga se mudó a la residencia del actor porque ya "no tienen que disimular nada". De acuerdo al citado medio, la cantante se mudó poco después de que se oficializara la ruptura del actor con Shayk, el mes pasado. "No hay duda de que están enamorados. Mudarse juntos fue el siguiente paso lógico", añadió la fuente.

Hasta el momento, no hay confirmación por parte de los dos protegonistas.