Horóscopo del día jueves 18 de julio de 2019

Aries: Se aguarán tus planes para el día de hoy. Te será imposible ajustarte a tus planes tan esperados. Resignación.

Amor: A menudo el ego se vuelve un obstáculo bastante molesto y a veces fatal en la pareja. Procura que no sea tu caso.

Riqueza: Aprovecha la jornada de hoy para tomarte un merecido descanso de cuerpo y mente. Baja un poco tu acelerado ritmo.

Bienestar: Saborea cada momento de éxito que tengas hasta su última gota, pues es justamente para llegar a ellos que pones todo el esfuerzo y sacrificio.

Tauro: Que tus miedos internos no sean los responsables de tu miseria personal. Enfrenta tus temores y destiérralos lo antes posible.

Amor: Aprovecha la jornada para poner algunos puntos en claro en la pareja. La armonía y la compresión estarán de manifiesto.

Riqueza: Se te presentará la chance de mostrar tus habilidades ante personas muy influyentes en tu medio laboral. Aprovéchala.

Bienestar: El fin de ninguna manera justifica los medios. No utilices vanas excusas para justificar un comportamiento que sabes de antemano es errado.

Géminis: Día de encrucijadas emocionales ya que te verás en aprietos al tener que elegir entre tu pareja o tu familia. Sé diplomático.

Amor: No compitas con tu pareja. La relación amorosa no es una disputa deportiva en la que debe haber un vencedor y un vencido.

Riqueza: Deberás manejar múltiples proyectos a la vez. No descartes ninguno porque cada uno de ellos representa una ventaja económica.

Bienestar: Necesitas soltar un poco la rutina que está haciendo estragos. Intenta cambiar un poco tu forma de hacer las cosas y no temas explorar nuevos horizontes.

Cáncer: Llegará el momento en el que deberás mostrarte con temple de acero y no ceder ante las presiones de tu entorno.

Amor: No acortes tiempos en tu recién iniciada relación. Atraviesa y disfruta de cada etapa en su momento justo.

Riqueza: Será demasiado tarde para echarse atrás en ciertas inversiones que realizaras erróneamente en jornadas anteriores. Paciencia.

Bienestar: Lo importante es ser realista a la hora de setearse metas y objetivos, o caerás en las garras de la frustración casi de inmediato.

Leo: Lograrás ese fin de semana de descanso que hace tanto tiempo necesitas. Hazte un momento para relajarte y descansar.

Amor: Tus intentos por tratar de sacar adelante la pareja parecerán fallar consistente y continuamente. No desesperes, continua.

Riqueza: Procura mantenerte alejado de todo tipo de relaciones extra profesionales con pares laborales inescrupulosos.

Bienestar: Se vuelve muy complicado poder desempeñarse creativamente en un ambiente lleno de hostilidad y enojo. Busca alguna solución posible.

Virgo: Deberás resistir tus impulsos en tu ambiente laboral. Vivirás una jornada positiva a nivel emocional en la pareja.

Amor: La convivencia no es una prueba sencilla, lleva tiempo y paciencia. Atesora cada momento positivo que tengas con tu pareja.

Riqueza: No caigas en la tentación de hablar sobre temas que no conoces. Esto provocará que tus pares laborales no te tomen en serio.

Bienestar: Aprecia las cosas que tienes a tu alcance mientras estén ahí. El tiempo que tenemos en la vida es limitado y nunca sabes cuándo te faltarán.

Libra: No permitas que te traicionen tus impulsos. Aprende que el silencio puede ser un gran aliado en ciertas batallas.

Amor: El calor pondrá una serie de ideas en tu cabeza. No te dejes llevar por tus instintos, valora el amor a tu pareja.

Riqueza: Piensa detenidamente las palabras antes de dejarlas salir. El respeto en el ambiente laboral es algo complicado de recuperar.

Bienestar: Caerás en cuenta cuanto has evolucionado recientemente al notar que tus actitudes hacia ciertas cosas han cambiado. Continua así.

Escorpio: Deja tus ansiedades y temores de lado y arriésgate a la conquista. La energía de los astros te favorecerá este fin de semana.

Amor: No condenes a la pareja al tratar de satisfacer tus necesidades fuera de ella. Recurre al dialogo para superar este momento.

Riqueza: Llegarán a tus oídos noticias de renovación en tu ambiente laboral. Muestra de lo que eres capaz y lograrás mantener tu cargo.

Bienestar: Asegúrate de recordar cada instancia en la que la ayuda de otros fue fundamental para tu propio bienestar. No dudes en responder estos gestos.

Sagitario: No te apresures en juicios hacia desconocidos porque te puedes llevar grandes sorpresas. Alguien que no esperabas te visitará.

Amor: Que tu mente analítica y calculadora no te vuelva a jugar una mala pasada sentimental. Ábrete más a los sentimientos ajenos.

Riqueza: No temas compartir tu capital con tu pareja. Alcanzaste un punto de confianza en el que puedes confiarle tus ahorros.

Bienestar: Hay amistades que son buenas compañías pero no buenas consejeras, sé prudente con tus confidencias. Aprende a ser más selectivo.

Capricornio: Cambios internos en tu medio laboral provocarán modificaciones en tu rutina. No seas impulsivo y usa el raciocinio.

Amor: En el amor te verás deprimido y nostálgico, y sentirás que todo tiempo pasado fue mejor. Aprovecha este período de soledad.

Riqueza: Necesitas dedicarle tiempo a tu familia debido a acontecimientos recientes, y no puedes abandonar tu trabajo.

Bienestar: No centres tu mente en los detalles de forma excesiva, concéntrate en lo realmente importante. Recuerda que la vida es una sola, disfrútala.

Acuario: No podrás ignorar mucho más tiempo ciertas situaciones que estás atravesando. Enfrenta tus temores para salir adelante.

Amor: La jornada se presentará tensa desde el principio con tu pareja. Evita el contacto para disipar un poco los conflictos.

Riqueza: No permitas que tu arrogancia y exceso de confianza te hagan cometer errores innecesarios a nivel laboral. Cuidado.

Bienestar: No te dejes seducir por el camino del comodismo y el facilismo. Toda meta difícil de alcanzar representa un gran logro indefectiblemente.

Piscis: No podrás llegar a un acuerdo con ciertas personas que están alterando tu paz acostumbrada. No cedas en tu posición.

Amor: Comenzarás la jornada con algunos inconvenientes en la pareja, que sabrás resolver durante el día sin mayores inconvenientes.

Riqueza: No permitas que el desgano afecte tus planes para días venideros. Organiza tu semana aprovechando el tiempo al máximo.

Bienestar: Siempre asegúrate de poder respaldar inteligentemente las palabras que salen de tu boca. No te expongas a quedar en ridículo.