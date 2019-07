“Macri es mitómano y no tiene posibilidad de ganar”

El secretario General del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, criticó al gobierno del presidente Mauricio Macri y lo comparó con la gestión de Cristina Kirchner.

“A la fórmula Fernández-Fernández la va a votar la inmensa mayoría porque la gente está cansada, con bronca y con necesidades extremas”, declaró.

El líder de Camioneros aseguró que Macri “Lo que prometió no dio ningún resultado. Parece mitómano, miente y se cree sus propias mentiras. No iba a haber inflación, pobreza cero, no iba a pedir al Fondo Monetario Internacional... Todo al revés de lo que dijo”.

Y agregó: “Estoy convencido de que los trabajadores no se van a volver a equivocar y que este gobierno no tiene ninguna posibilidad de ganar”, manifestó en relación a las elecciones que se avecinan.