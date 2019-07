Vecinos reclamaron por trabajo frente al Palacio Municipal

Continúan los reclamos por trabajo en el Municipio capitalino. Días atrás, vecinos de la zona norte decidieron encadenarse a las rejas del Palacio Municipal. Ayer, vecinos de la zona sur reclamaron cortando la circulación vehicular por calle La Rioja.

En el primer caso, un vecino de zona norte comentó que “vengo reclamando trabajo desde hace dos años. Tengo una familia que mantener con dos hijos a los que no los puedo alimentar. Nos ofrecen mil pesos, pero nosotros no podemos mantener una familia con eso. Tenemos el compromiso del intendente, pero ahora ya ni nos atiende”.

A su vez, destacó que “no queremos un trabajo de escritorio, no somos unos vagos, solo queremos un trabajo para mantener a la familia. En mi caso, vivo de prestado con mis dos hijos en una pieza, pero ya ni changas se consiguen… ellos no saben lo que es no tener quédarles a los hijos cuando tienen hambre”.

Por otro parte, ya en la mañana de ayer, un grupo de vecinos del barrio Villa Eumelia y Virgen Niña cortaron frente al Palacio Municipal con el mismo reclamo y expresaron que “pedimos trabajo para la gente que necesita. Pedimos trabajo para que no nos mantengan. No necesitamos que nos den mil pesos para que nos vamos a la casa, queremos que nos den trabajo”, manifestó una de las mujeres en el lugar.

Dentro de sus reclamos, los vecinos plantearon que la crisis los golpea fuertemente, especialmente cuando tienen que pagar los impuestos.