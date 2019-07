Los pacientes diabéticos denuncian que no se les entregan las tiras reactivas

Un grupo de pacientes diabéticos denunciaron ayer que el Ministerio de Salud, desde hace varias semanas, no entrega las tiras reactivas para poder continuar con el tramiento y eso repercute negativamente sobre su estado de salud. “Desde hace varias semanas que venimos a pedir por favor que nos den una solución, que nos entreguen las tiras, pero nos dicen que no hay. Una funcionaria nos dijo hoy (por ayer) que busquemos en otro lado porque no tienen presupuesto para comprar”, manifestó una de las mujeres en diálogo con LA UNION.

La damnificada no tiene obra social y, al igual que otros 24 pacientes, peregrinan por los pasillos del Ministerio de Salud en busca de una solución.

Los pacientes, en su gran mayoría de escasos recursos, adelantaron que se manifestarán en Casa de Gobierno hasta tanto le den una respuesta a su pedido.