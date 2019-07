Ateneo trabaja para poder jugar en la próxima Liga A1

Ateneo Mariano Moreno Vóley sigue con el dilema de jugar o no la Liga Nacional A1, cuyo ascenso lo consiguió hace unos meses. El sábado pasado, debían enviar la confirmación o no de la participación, pero todavía no lo hicieron con la esperanza de arreglar y poder afrontar el certamen que será duro en lo deportivo y en lo ecónomico.

El manager del equipo, Diego Castro, mantuvo una comunicación con el programa Botineros Diario y habló del futuro y sobre las posibilidades que hay para Ateneo.

En primer lugar, señaló: “Particularmente, son desiciones que son difíciles de tomar. Desde el primero de junio estuvimos concentrados con cumplir todos los compromisos. La organización de la Liga A1 puso una fecha tope para presentar la confirmación de si seremos parte o no. Desde ahí nos fuimos organizando y tratando de mermar las deudas que teníamos”.

Siguió: “La fecha tope que dio la organización fue del 30 de junio y no podíamos confirmar esa fecha así que pedimos una prórroga de 15 días. Eso nos da tiempo para poder pensar mejor y poder arreglar algunas cosas y buscar el apoyo para poder solventarnos en el torneo”.

También, señaló: “La situación ecónomica nos golpea a todos los clubes. Nosotros tratamos de hacer todo lo más serio posible para cuando demos el salto tener todo en orden. La logística en la A1 lleva mucho más tiempo. Es difícil armar un presupuesto exacto para hablar y pedir los aportes”.

Cerró: “Estamos lejos de poder jugarlo, quizás después esto cambie, pero se juegue o no vamos a dar las explicaciones”.