Fernández dijo que su preocupación es lograr que vuelvan a trabajar los despedidos de Alpargatas

La semana pasada, el precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, estuvo en Catamarca como parte de la campaña electoral y en diálogo con un medio nacional, se refirió a la crisis por la que atraviesa el sector textil de la provincia por las políticas económicas aplicadas por el Gobierno nacional. En ese sentido, sostuvo que una de sus principales preocupaciones es que los operarios que fueron despedidos de Alpargatas vuelvan a trabajar.

En una entrevista con Radio 10, el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner se refirió a sus visitas a diferentes provincias como parte de la campaña, a la que calificó como “muy enriquecedora” porque le permitió conocer de cerca las realidades del interior del país y dijo que “es muy impresionante lo que está pasando con los trabajadores”.

En ese marco, comentó que “en Catamarca estuve en el parque industrial (El Pantanillo) y me contaban, ahí hay mucha actividad textil, lo mal que la está pasando ese sector. Me encontré con un montón de gente desempleada de Alpargatas, una empresa que cerró allí. Y entonces ahí uno ve la realidad de lo que pasa, que es muy distinto a lo que se escribe en Buenos Aires”.

Teniendo en cuenta la crisis industrial, Fernández consideró que “es muy necesario hablar con los empresarios, con los que trabajan, con los que se quedaron sin trabajo, con los que estudian, con los que educan. Todo eso es imperioso hacerlo”.

“Si no prestamos atención al tema de la educación, a la ciencia y tecnología, como país, nos alejamos mucho del futuro porque ahí está el desarrollo verdadero. Ahí y en la industria que son dos aspectos a los que Macri descuida, no les presta atención”, opinó y aseguró que “han cerrado 40 fábricas por día desde que llegó Macri, pequeñas y medianas empresas que no se han podido sostener porque se ha caído el consumo, porque no tienen crédito, porque no pueden invertir. Esa es la realidad que estamos viviendo”.

Por último, Fernández sostuvo que de cara a las próximas elecciones generales, “el verdadero debate que tenemos es entre los que queremos un país que no se endeude y los endeudadores seriales, los que queremos un país con producción y trabajo y los que creen que el trabajo es un gasto que hay que terminarlo. Esa es la diferencia”.

“Mi única preocupación es que estos empleados de Alpargatas vuelvan a trabajar en Catamarca, esa es mi preocupación y que construyamos un país federal”, sentenció.