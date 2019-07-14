Federer-Djokovic en Wimbledon, básquet y Copa Argentina: la agenda deportiva de hoy

WIMBLEDON - MASCULINO
10:00 Final: Novak Djokovic - Roger Federer - ESPN - ESPN PLAY
AMISTOSO INTERNACIONAL
11:00 Liverpool - Bradford City - ESPN 2
COPA ARGENTINA
16:10 16avos: Huracán - Godoy Cruz - TYC SPORTS - TYC SPORTS PLAY
MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)
16:55 Seattle Sounders - Atlanta United - ESPN
NBA SUMMER LEAGUE
19:00 Semifinal - ESPN - ESPN PLAY
LIGA NACIONAL
20:00 Juego de las Estrellas - TYC SPORTS - TYC SPORTS PLAY
VÓLEY MASCULINO: LIGA DE LAS NACIONES
23:00 Final - TYC SPORTS
TOP RACE
10:00 Carrera - TYC SPORTS
FÓRMULA 1 - GP GRAN BRETAÑA
11:00 Carrera - FOX PREMIUM ACTION
CICLISMO - TOUR DE FRANCE
09:00 Etapa 9