Deportes

Federer-Djokovic en Wimbledon, básquet y Copa Argentina: la agenda deportiva de hoy

Con todo lo que hay para ver no vas a querer despegarte del televisor.

WIMBLEDON - MASCULINO

10:00 Final: Novak Djokovic - Roger Federer - ESPN - ESPN PLAY

AMISTOSO INTERNACIONAL

11:00 Liverpool - Bradford City - ESPN 2

COPA ARGENTINA

16:10 16avos: Huracán - Godoy Cruz - TYC SPORTS - TYC SPORTS PLAY

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

16:55 Seattle Sounders - Atlanta United - ESPN

NBA SUMMER LEAGUE

19:00 Semifinal - ESPN - ESPN PLAY

LIGA NACIONAL

20:00 Juego de las Estrellas - TYC SPORTS - TYC SPORTS PLAY

VÓLEY MASCULINO: LIGA DE LAS NACIONES

23:00 Final - TYC SPORTS

TOP RACE

10:00 Carrera - TYC SPORTS

FÓRMULA 1 - GP GRAN BRETAÑA

11:00 Carrera - FOX PREMIUM ACTION

CICLISMO - TOUR DE FRANCE

09:00 Etapa 9

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