Así suena Nothing on You, el nuevo tema de Paulo Londra y Ed Sheeran

Finalmente este 12 de julio se lanzó ‘No.6 Collaborations Project’, el cuarto disco del músico británico Ed Sheeran donde participan varios artistas de todo el mundo. El cordobés Paulo Londra es uno de ellos.

“Nothing on You” es la canción en la que el trapero de barrio San Salvador canta: “Mami suelo acobardarme pero hoy tomo alcohol/ Quiero comentarle que no se qué pasó/ Desde que salimos a la tarde los dos/ a besarnos los dos hasta hacer el amor/ Ahora tengo tu olor, ven a la habitación/ Lo que hacemos los dos no se puede igualar/ Parecemos ficción cuando entranos en acción/ Esta peli de amor no se puede acabar” y continúa: “pero lo que mata, es que esta noche nos vemos ya en mi casa/ Y sé lo que te gusta y te atrapa que te diga que no te voy a soltar”.

En este tema también participa Dave, un rapero británico de 21 años.