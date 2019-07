A 96 años de su nacimiento, Google homenajea a René Favaloro con un doodle

Con un corazón junto a elementos médicos típicos y una caricatura, Google recuerda con un doodle, en el marco del 96°aniversario de su nacimiento, al histórico cardiocirujano argentino René Favaloro.

René Gerónimo Favaloro nació el 12 de julio de 1923 en el barrio "El Mondongo" de la ciudad de La Plata. A pocas cuadras se encontraba, aún en construcción, el Hospital Policlínico; un presagio de la disciplina a la que dedicaría su vida y le granjearía el reconocimiento mundial luego de crear un procedimiento que cambió la historia de la medicina: la cirugía del bypass coronario, que todavía sigue salvando vidas en todo el planeta.

Los doodles de Google son intervenciones artísticas con las que se reemplaza el logo del buscador en ocasiones especiales. En este caso, un corazón y una caricatura de la cara del reconocido cirujano reemplazan las "o" de Google; mientras que a su alrededor se pueden ver elementos típicos de la medicina: un bisturí, la imágen que muestra el latido de un corazón en un electrocardiograma y unas tijeras.

Pero a pesar de su extensa trayectoria y reconocimientos nacionales internacionales ganados, el final de Favaloro fue el peor. El 29 de julio del 2000 se suicidó de un disparo en el pecho. En una carta enviada al entonces presidente Fernando De la Rúa, esbozaba una dura crítica al sistema de salud nacional y, en particular, exclamaba estar cansado de luchar para conseguir fondos para solventar su fundación.

"A mí me ha derrotado esta sociedad corrupta que todo lo controla. Estoy cansado de recibir homenajes y elogios al nivel internacional. Hace pocos días fui incluido en el grupo selecto de las leyendas del milenio en cirugía cardiovascular. El año pasado debí participar en varios países desde Suecia a la India escuchando siempre lo mismo. '¡La leyenda, la leyenda!'. Quizá el pecado capital que he cometido, aquí en mi país, fue expresar siempre en voz alta mis sentimientos, mis críticas, insisto, en esta sociedad del privilegio, donde unos pocos gozan hasta el hartazgo, mientras la mayoría vive en la miseria y la desesperación. Todo esto no se perdona. Por el contrario, se castiga", decía un pasaje de la carta en la que expresaba su decisión.

Dos años más tarde se sancionó la ley 25.598 mediante la cual se estableció el 12 de julio como "Día Nacional de la Medicina Social" en conmemoración a la fecha de nacimiento de su nacimiento y en homenaje a todos los médicos que se desempeñan en esa área.

El doodle de este 12 de julio se proyecta en los buscadores de 25 países: Argentina, Australia, Austria, Canadá, Chile, República Checa, Alemania, Grecia, Hong Kong, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Holanda, Nueva Zelanda, Perú, Polonia, Rusia, Singapur, Eslovaquia, Suiza, Taiwán, Reino Unido y Estados Unidos.

Con este homenaje, René Favaloro se suma a otros argentinos que fueron destacados por el buscador a través de un doodle. Bernardo Alberto Houssay, Gustavo Cerati, Lola Mora, Carlos Gardel, Julio Cortázar, Mercedes Sosa, Aníbal Troilo, Maria Elena Walsh, Atahualpa Yupanqui, Mariquita Sánchez de Thompson, Tato Bores, Juana Manso, Quinquela Martín, Alfredo Bioy Casares, Victoria Ocampo, Alfonsina Storni, Alicia Moreau de Justo, Cecilia Grierson y Juan Manuel Fangio, ya fueron homenajeados anteriormente.