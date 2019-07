El Gobierno entregó sesenta viviendas más en el complejo urbanístico Valle Chico

La Gobernadora Lucía Corpacci encabezó hoy el acto de entrega de nuevas viviendas para 60 familias catamarqueñas, de las 880 que se adjudicarán en esta tercera etapa en el complejo urbanístico Valle Chico. Hasta fin de año, más 8 mil catamarqueños habitarán este barrio.

Durante su discurso, la mandataria hizo referencia a la fuerte disminución que hubo en los últimos tres años y medio en la construcción de nuevas viviendas pero se mostró esperanzada en que habrá una recuperación en este sentido y dijo que “son casi 900 viviendas las que vamos a entregar hasta fin de año”.

“La verdad que los primeros cuatro años (de su gestión como gobernadora) veníamos haciendo tantas viviendas que ya casi se había hecho un acto cotidiano, casi como que no era tan importante, y hemos disminuido notablemente en estos años la construcción de viviendas y eso hace que muchas personas que no salen en el listado piensan que nunca más les va a tocar”, dijo en relación a la crisis que afecta al país y al sector de la construcción en particular.

En esa línea añadió: “Yo tengo mucha confianza en que vamos a poder seguir haciendo viviendas. De hecho, la Provincia ahora va a empezar la construcción de 300 viviendas en una modalidad particular. Las vamos a licitar en 10 o 15 días y son viviendas para solteros”.

La manadataria remarcó los avances que se realizaron en Valle Chico y también mencionó algunas obras que se están realizando en el lugar. “Antes de fin de año vamos a inaugurar el centro de salud, que es una casa que está al ingreso, no sé si se dieron cuenta que hay un cajero automático, vamos a terminar la comisaría que espero sea solamente para uso preventivo y no la tengamos que utilizar de ninguna de otra manera y vamos a adoquinarles las calles como lo hicimos con la primera etapa. Lo hacemos con un enorme esfuerzo porque son fondos provinciales y créanme que cuesta mucho”, señaló.

Sobre Valle Chico

Actualmente viven 1.300 familias en el Complejo Valle Chico. El IPV entregó en una primera etapa 970 viviendas cuyas calles cuentan con adoquines. En una segunda etapa, fueron 400 casas y se estima que a fin de año contarán con el adoquinado correspondiente. En esta última etapa serán 880 las familias que serán beneficiadas con su hogar hasta fin de año. Las casas son de 55 metros cuadrados, con dos dormitorios y los servicios de luz, agua y cloacas.